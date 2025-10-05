Bàsquet/Lliga Endesa
El València munta una festa a la seva nova casa a costa d'un Barça fatigat
Jornada de pallisses rebudes pel Baskonia i l'Andorra i de victòries del Reial Madrid i del Joventut, en la tornada de Ricky a la pista on va debutar
El València ha començat la lliga en festa contínua. El campió de la Supercopa de la setmana anterior, i guanyador de les dues primeres jornades de l'Eurolliga, ha estrenat el Roig Arena a l'ACB amb una clara victòria contra un Barça que ha mostrat fatiga després d'haver jugat en sis dies a Sofia, Atenes i la capital del Túria. Els taronja han dominat, sobretot a la segona part, i s'han imposat per un clar 93-81, en un resultat encara maquillat pels punts de Brizuela al final.
El 24-15 del primer parcial ja ha deixat clar que els blaugrana ho tindrien molt complicat. L'equip de Peñarroya, a més, tenia la baixa de Laprovittola, que s'estarà tres setmanes aturat, i les rotacions, si hi afegim la de Núñez, són curtes.
El València ha arribat a vèncer de 18 punts ja en el darrer període i ha tingut en Darius Thompson, autor de 16 punts, el seu màxim anotador i el seu més ben valorat, amb 25. Sako, amb 13 punts, i Moore, amb 11, també han mostrat l'encert de les seves contractacions. A l'altra banda, com tota la setmana, ha plantat cara Clyburn, amb 16 punts.
Els líders
El primer líder de la lliga és l'UCAM Múrcia, que s'ha refet de la seva eliminació en la prèvia de la Champions passant sorprenentment per damunt del MoraBanc Andorra per 95-64. El partit s'ha trencat amb el 32-17 de parcial del segon quart i, a sobre, els de Joan Plaza no han reaccionat després del descans, propiciant que la diferència arribés als 34 punts.
Fins a cinc murcians han passat de 10 punts, amb 17 de Raieste i 14 d'Ennis. Tots dos han fet 20 de valoració. En els andorrans, entre Udeze (15 punts) i Kuric (13) han fet el 43% dels punts del seu equip, que han estat pocs.
A Saragossa, el Casademont no ha tingut gaires problemes per derrotar el Baskonia per 107-88 en un gran partit dels seus millors homes. El base Bell-Haynes ha anotat 26 punts, Soriano n'ha anotat 19 i l'ex del Baxi Devin Robinson n'ha aconseguit 16 i 15 de valoració. En els bascos, que han perdut els dos partits europeus de la setmana, Diallo ha fet 22 punts i Luwawu-Cabarrot n'ha anotat 19.
En la jornada matinal, el Reial Madrid ha dominat quan ha volgut el Dreamland Gran Canària i l'ha vençut per 81-71 sense necessitat de prémer gaire l'accelerador. Hezonja ha anotat 13 punts i Lyles, Krämer i Llull, 10 cadascun d'ells. En els insulars, Labeyrie ha tornat a la lliga amb 13 punts d'anotació, tot i que Pelos havia estat el millor a la primera meitat i ha acabat amb 12.
Finalment, el Joventut ha vençut el Coviran Granada per 75-87 amb una estrebada al tercer quart que ha estat suficient per superar els andalusos, on debutava a la banqueta i a l'ACB Ramón Díaz. Ha estat la tornada de Ricky Rubio a la pista on va debutar i ha acabat amb 18 punts com a màxim anotador del seu equip. Bozic n'ha fet 22 per als locals.
