Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bombes en cistelles de bàsquet a Manresa: l'acció per demanar la suspensió del Baxi-Hapoel

Moviment en suport a Palestina de la capital del Bages fa una acció de protesta per aturar el partit contra l'equip israelià del 15 d'octubre

Les figures de plàstic que simulen bombes aparegudes al Congost, el barri de Poble Nou i el Decathlon de Manresa

Les figures de plàstic que simulen bombes aparegudes al Congost, el barri de Poble Nou i el Decathlon de Manresa / Arxiu particular

Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Diverses cistelles de Manresa han aparegut aquest dimarts al matí amb un aspecte poc habitual: amb rèpliques de bombes fetes amb plàstic a la xarxa. Es tracta d'una acció de protesta del Moviment Popular Manresa per demanar la suspensió del partit del Baxi contra l'Hapoel Jerusalem del 15 d'octubre.

En un comunicat, l'organització de l'acció avisa que "des del Moviment Popular Manresa i l'afició del Bàsquet Manresa no volem ni podem restar indiferents davant del que passa a Gaza". Per tal denunciar que el partit continui endavant, han situat figures que simulen bombes en cistelles de l'exterior del Nou Congost, de la botiga Decathlon i també al barri del Poble Nou. A hores d'ara, el partit es manté programat, atès que no celebrar-lo podria comportar "l'expulsió de la competició europea o bé una sanció greu", segons van explicar a Regió7 fonts del club,

En aquest sentit, el Moviment Popular Manresa reclama que "no s'utilitzi l'esport per netejar la imatge d'un Estat genocida" i demanen "no jugar amb normalitat amb el representant d'un Estat que acumula més 65.000 morts". Per tal de "fer créixer el boicot esportiu", han convocat una protesta a les portes del Nou Congost el 15 d'octubre a les 4 de la tarda, diverses hores abans del partit (20.45 h).

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents