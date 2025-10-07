Bàsquet Manresa
Els Comuns insten el Govern de la Generalitat que es prohibeixi la disputa del Baxi-Hapoel
El partit, corresponent a la tercera jornada de l'Eurocup, s'hauria de celebrar al Nou Congost el proper 15 d'octubre
Aquesta instància se suma a les protestes del Moviment Popular Manresa que ha omplert de bombes algunes cistelles de la ciutat
Catalunya en Comú ha emès aquest matí un comunicat on s'insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a treballar amb les federacions esportives internacionals per evitar la participació d'equips israelians en competicions esportives i esdeveniments culturals a Catalunya. Una proposta que es debatrà aquesta mateixa setmana al ple de Política general que començarà dimecres i que hauria d'acabar dijous al vespre. Així doncs, en cas que s'aprovés la mesura, el Govern tindria tot just sis dies per arribar a un acord amb l'Eurocup perquè no se celebrés el Baxi-Hapoel previst pel dimecres 15 d'octubre.
Els Comuns han inclòs aquesta proposta dins d'una resolució amb més punts, que denominen: Per la Pau i els drets humans aturem el Genocidi a Palestina. En concret, en aquest punt es demana explícitament que "s'exclogui l'Estat d'Israel d’esdeveniments culturals i esportius internacionals que es produeixin a Catalunya, i també a escala internacional, mentre persisteixin les vulneracions greus dels drets humans i el dret internacional a Palestina, demanant la seva exclusió fins que es garanteixi el respecte al dret internacional davant el genocidi i insten al Govern de la Generalitat a treballar amb les federacions esportives internacionals per evitar la seva participació en competicions internacionals que tenen lloc a Catalunya".
Una mesura que obligaria el Govern a mantenir converses tant amb l'Eurolliga com l'Eurocup, però també amb la Unió Ciclista Internacional (UCI), perquè l'equip Israel Premier Tech no prengui part en cap de les etapes de La Volta Ciclista a Catalunya, i que tampoc ho fes en les primeres jornades del Tour de França, que en l'edició vinent sortirà de la ciutat de Barcelona, passarà per carreteres de la costa de Tarragona i hauria de passar cap a territori francès des de Granollers el juliol vinent.
Però de lluny, la competició amb qui s'hauria d'arribar a un acord amb la màxima brevetat és l'Eurocup, ja que la disputa del Baxi Manresa-Hapoel de Jerusalem està prevista pel dimecres 15 d'octubre a tres quarts de nou (20.45 h). Un partit que correspondria a la tercera jornada de la tercera competició continental, i que seria el segon duel que l'equip que entrena Diego Ocampo disputa al pavelló del Nou Congost, després que debuti demà, també a tres quarts de nou, contra el Slask Wroclaw polonès.
Més protestes populars
Una proposta que ha coincidit amb una nova acció de protesta per demanar la suspensió del duel a la ciutat. El Moviment Popular Manresa ha col·locat en diverses cistelles del carrer rèpliques de bombes fetes amb plàstic per oposar-se a la disputa del Baxi-Hapoel. Concretament, s'han col·locat a les cistelles que hi ha a l'exterior del Nou Congost, a la de la botiga Decathlon, i a la de la pista del Poble Nou. Aquesta queixa se suma a les que ja van fer públiques els diferents grups d'animació del Bàsquet Manresa la setmana passada.
- Una agent dels Mossos ferida i destrosses en quatre cotxes per un home que llança pedres des d'un pont, a Balsareny
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Els hereus poden pagar l’Impost de Successions amb els diners del difunt: com fer-ho segons la llei
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
- Denuncien una segona agressió a un conductor de bus de Manresa en menys d'un mes