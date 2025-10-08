Bàsquet/Eurocup
Diego Ocampo: "Cal més continuïtat també en la concentració"
El tècnic gallec lamenta que les avaries en el marcador no han deixat tenir ritme al seu equip en el primer quart
Per al tècnic del Baxi, Diego Ocampo, el d’avui «era un partit important per a nosaltres amb molta gent jove que no sabia com es jugava aquí, però tot s’ha tallat pel marcador, ja que l’ordinador ja no funcionava a l’hora de firmar l’acta. Tot i això, l’equip s’ha anat centrat a mesura que es parava menys el partit i hem anat defensant millor els uns contra uns, els seus tres millors homes. Des d’això hem començat a córrer. El tap de Kao ha trencat una mica i això ens fica en el partit».
Per a ell, a la segona part «hem jugat amb més ritme, però el que falta és la continuïtat. Amb la falta d’encert de tres costa trencar el partit, però estic content per anar a buscar el rebot d’atac. De vegades no les fiques i això és una gran lliçó per a nosaltres. Cal continuïtat també en la concentració. Cal continuar millorant».
Ocampo ha parlat també del paper de Gaspà, que «ha comès dues errades, però està tenint minuts perquè està aprofitant les oportunitats» . També ha aclarit que Izaw-Bolavie no va jugar «perquè he d’estabilitzar els rols dels cincs» i que el paper de Kao «fa que canviem la manera de capturar rebots, i avui n’estic satisfets».
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- El negoci de la compravenda de palets de productes retornats d’Amazon: «El camió que arriba avui està venut demà»
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Necrològiques del 4 d'octubre del 2025
- Detenen un veí de Castellbell per presentar-se a casa d'un regidor i amenaçar-lo de mort: 'Vam patir per si ens feia mal