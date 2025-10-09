Bàsquet
Tenerife i València es troben en la mateixa situació que Manresa de cara a les visites israelianes
Tots dos equips tenen els partits contra el Bnei Herzliya i el Hapoel Tel Aviv, de dimarts i dimecres vinent, declarats d'alt risc, no se'n venen entrades i hi ha anuncis de moviments populars
La Laguna Tenerife i el València Basket es troben en la mateixa situació que el Baxi Manresa de cara a la setmana vinent. Tots dos rebran visites d'equips israelians en partits de competició europea entre dimarts i dimecres. En els dos casos s'han declarat ja els partits d'alt risc i no se n'estan venent entrades. A més, hi ha moviments ciutadans organitzats i algun ajuntament, com el bagenc, també s'oposa al partit.
Sense entrades a Tenerife
El conjunt canari és el primer de jugar, dimarts a les vuit del vespre, les nou aquí, i del que faci hi pot haver clares pistes del que passi demà al Congost. Rep el Bnei Herzliya, un conjunt que va debutar a la BCL amb derrota a la pista del Tofas Bursa turc, tot i que el partit es va disputar a Bulgària perquè els ciutadans hebreus no poden entrar al país otomà.
Al web del club no hi ha entrades a la venda per al partit i, a més, com informa El Dia, del mateix grup que Regió7, l'alcalde de San Cristóbal de la Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha demanat al Consell Superior d'Esports que el duel no es disputi.
Gutiérrez ha informat que no assistirà al duel, tot i que La Laguna és el principal patrocinador de l'equip, i que sap que hi haurà accions de protesta. Això sí, entén el club i el seu president, Aniano Cabrera, que s'ha mostrat disposat a acatar el que digui la FIBA i la subdelegació del govern.
Moviments a València
L'endemà arribarà el València-Hapoel Tel Aviv de l'Eurolliga al Roig Arena. Un indici que pot demostrar que el partit es jugarà sense públic és que el club israelià anuncia al seu web un viatge per Europa entre dilluns i divendres, però només a París, sense dir res de València. Els hebreus visiten el club de la capital francesa després d'haver abandonat la ciutat del Túria.
Segons explica Superdeporte, també de Prensa Ibérica, el València va anunciar el partit en un dels descansos del duel contra el Barça de lliga de diumenge, però no en ven entrades. A més, la plataforma propalestina BDS (Boicot, Desinversió i Sancions) ja ha enviat una carta oberta al club i ha avisat de mobilitzacions.
En la seva missiva, el moviment explica que "el bàsquet ens apassiona, el genocidi ens repugna. Que l'esport no ajudi a amagar el genocidi a Palestina". El València ja va rebre l'Hapoel l'abril passat, en les semifinals de l'Eurocup, i ja hi va haver algunes mobilitzacions, pero tan fortes com les que s'esperen ara.
