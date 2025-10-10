Elias Valtonen, el dia abans de tornar al Congost: «Sempre és especial jugar contra el Manresa»
El finlandès, jugador ara del Granada, s'enfronta aquest dissabte (21 h) al seu ex equip
EFE
Elias Valtonen es coneix bé el Nou Congost. L'aler finlandès hi va jugar del 2021 al 2024 -a excepció del període en què va marxar cedit- i és per això que, en la prèvia del Baxi Manresa-Covirán Granada ha tingut unes paraules per a l'equip i la grada. "Sempre és especial per a mi jugar contra el Manresa perquè en guardo molt bons records”, ha remarcat, abans d'afegir que: “serà un partit dur, perquè l’afició pressiona molt".
Ara bé, Valtonen veu el Granada preparat per lluitar per la victòria. Serà la primera per a un dels dos equips, que van derrotar amb derrota en la primera jornada. El finlandès creu que els andalusos han completat “una bona setmana d’entrenaments” i que és fonamental que aquest dissabte puguin “trobar el ritme necessari si no es pot córrer”.
"El Manresa és un equip molt dinàmic"
Considera que “el rebot serà clau” per poder plantar cara a un rival, el Manresa, que “fa anys que manté un estil similar, jugant molt ràpid i amb molta càrrega física, perquè és un equip molt dinàmic”.
Valtonen també ha destacat que “la part mental és molt important”, i ha demanat als seus companys “mantenir la ment freda, controlar el ritme del partit i fer-ho sobretot quan s’acosti el final, que és quan es decideix i aquests aspectes són més importants”.
“Som un equip nou que intentem millorar dia a dia, però cal temps per adaptar-se. Cada dia estem millor. En dues setmanes és impossible estar al cent per cent, però cada dia tenim més clares les idees en defensa i en atac”, ha sentenciat.
