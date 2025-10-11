Bàsquet/Lliga U
El Baxi Manresa es treu de sobre el primer dia la visita a un dels dentistes (105-37)
L'equip sub-22 manresà paga l'excessiva diferència amb el filial del Barça a l'espera d'enfrontaments contra rivals més accessibles
Alguns resultats de la primera jornada de la nova Lliga U fan pensar en si aquest és realment un projecte viable. La diferència entre alguns planters i d'altres s'ha demostrat des del començament. La pallissa del Reial Madrid de divendres contra l'Unicaja-Alhaurín de la Torre (105-62) i la del Barça aquest dissabte davant del Baxi Manresa (105-37) determinen una competició amb massa desigualtats. I encara que malaguenys i bagencs són conjunts situats al grup A i, en teoria, són millors que els del B.
L'equip bagenc ja perdia per vint al final del primer quart davant dels blaugrana i no ha trobat resposta a la seva exhibició de facultats tècniques i, sobretot, físiques. Mentre blancs i barcelonistes van cremant etapes, segurament, cap a la final que espera tothom, el Baxi s'haurà de fixar en millorar i encarar amb més possibilitats la visita de divendres vinent d'un Casademont Saragossa que no serà fàcil, veient com va guanyar el Joventut per 99-84 en l'estrena.
Tot i el triple inicial de Ferran Torreblanca, que ha donat al Baxi el primer i únic avantatge del partit (2-3), la superioritat física del Barça era evident. Des de les primeres accions doblades cap a Mo Keita, fins als encerts exteriors de Filbà o Kusturica, els blaugrana han assolit els primers avantatges del partit (13-3).
De tota manera, la formació de Nacho Juan, que no ha comptat per a aquest partit amb Gerard Fernández, no s'ha pres el partit com un duel en què intentar minimitzar riscos, sinó en la manera de començar a aplicar el que vol oferir durant tota la temporada. No ha refusat l'intercanvi de cops i ha seguit jugant ràpid, i gràcies a això han arribat tres accions seguides, una ben doblada de Francisco a Saló i dos bàsquets de Guillem Naspler per situar el 15-9.
Aleshores ha entrat Dabone i l'exigència física ha augmentat. Ha avisat Ferreras amb cinc punts seguits i després ha aparegut el fenòmen del planter local amb una esmaixada de concurs i un tir de tres que han conduït al primer descans amb el partit pràcticament resolt (32-11).
Sense anotar
L'arrencada del segon quart ha estat dolenta. Pèrdues de pilota, errades i sis punts gairebé seguits de Sayon Keita han establert el 40-11. Els bagencs estaven totalment encallats en atac, amb tirs de lluny i intimidats a la zona i passaven els minuts i no aconseguien canviar el número 11 en els dígits de punts aconseguits.
El parcial obert ja era de 17-0 quan Dabone ha clavat un triple des de la cantonada (47-11). La sequera l'ha trencada Ecker amb una porta enrere, però era una anècdota. La distància ha arribat als quaranta punts amb un triple de Poza i, amb el rival totalment superat, la mitja part ha arribat amb un 60-13 i només dos punts anotats pels manresans en deu minuts.
Donades les circumstàncies, tocava intentar fer una segona meitat el més competitiva possible. Almenys el primer bàsquet, aquest cop una cistella passada de Jan Pumarola, ha arribat molt abans que en el parcial anterior. Però Sayon Keita continuava causant temor a la zona i els cinquanta punts de distància ja eren un fet (66-15).
En aquest moment, el partit ja estava totalment trencat i Dabone seguia oferint esmaixades de xarxa social i anotant 15 punts en els mateixos minuts a la pista. En el Baxi ha sorgit amb quatre punts Lucas Sánchez, però ningún no ha pogut anotar que la distància pugés dels seixanta punts (84-22).
El capítol final, a sobre, ha arrencat amb dos triples des del mateix lloc de Diego Ferreras. La distància ha crescut per damunt dels setanta punts i el Baxi es continuava entossudint a llançar triples (2 de 42!).Només calia esperar a arribar al final per tancar una matinal de la qual no se sap quina conclusió se'n pot treure per a l'evolució dels joves jugadors.
BARÇA ATLÈTIC: González 4, Filbà 10, Kusturica 14, Sayon Keita 15, Mo Keita 8 -cinc inicial- Kone 12, Montaner, Siftar 6, Poza 3, Ferreras 18 i Dabone 15
BAXI MANRESA: Saló 2, Naspler 5, Torreblanca 3, Lucas Sánchez 5, Pumarola 8 -cinc inicial- Francisco, Rosell 4, Olvera, Jekabsons, Muncunill, Bergseng 7 i Ecker 3
ÀRBITRES:Ávila, Álvarez Ossorio i Safont
PARCIALS: 32-11, 60-13, 84-22, 105-37
