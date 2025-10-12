Bàsquet/Eurocup
El Baxi Manresa i La Laguna Tenerife jugaran contra equips d'Israel a porta tancada
Els dos equips fonamenten la seva decisió per "garantir la seguretat de totes les persones implicades i un correcte desenvolupament dels partits"
El Baxi Manresa i el CB Canàries [La Laguna Tenerife] han publicat aquest diumenge al vespre un comunicat conjunt en què expliquen que els respectius partits que jugaran de competició europea dimarts i dimecres es jugaran a porta tancada. Ho justifiquen, bàsicament, per "garantir la seguretat de totes les persones implicades i un correcte desenvolupament dels partits". Els insulars juguen dimarts a casa contra el Bnei Herzliya en partit de BCL i el Baxi, davant del Hapoel Jerusalem, en duel d'Eurocup. En el mateix document, no hi apareix el València Basket, que jugarà també dimecres contra el Hapoel Tel Aviv en l'Eurolliga. Regió7 ja va avançar aquesta possibilitat el 19 de setembre passat.
En la nota, els dos clubs "reiterem el nostre ferm compromís amb els valors fonamentals de l'esport. Rebutgem categòricament qualsevol forma de violència o vulneració dels drets humans que es produeixi en qualsevol context".
En el segon punt expressen que "els clubs implicats no podem decidir, de manera unilateral, no jugar els partits de les competicions en què estem inscrits, ja que això suposaria l'incompliment dels contractes, amb el conseqüent risc de sancions disciplinàries i econòmiques, així com l'expulsió d'aquestes competicions".
Per això, "en relació als partits programats, després de fer nombroses consultes a les entitats competents, les autoritats esportives i els cossos i forces de seguretat, i d’acord amb la informació i les recomanacions rebudes, les dues entitats hem decidit que: els partits corresponents a les competicions europees que es faran la propera setmana al Santiago Martín i al Nou Congost es disputaran a porta tancada. Una decisió que s'adopta per garantir la seguretat de totes les persones implicades i el correcte desenvolupament dels partits, en el marc del compliment de les nostres obligacions contractuals".
També diuen que "les dues entitats emetem aquest comunicat de forma conjunta, en defensa dels valors de l'esport i amb la responsabilitat institucional que exigeix la situació actual".
