Bàsquet/Lliga Endesa
Diego Ocampo: "Hem de millorar, però també reforçar les coses que avui hem fet bé"
L'entrenador del Baxi es mostra crític amb el final del partit de l'equip, però també felicita la plantilla per tots els anteriors i els diu que "gaudeixin del dia lliure", que no sap quan en tindran un altre
L'entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, explicava que "hem començat molt centrats, seguint el pla de partit, amb molta intensitat i rotant bé. El que més m'ha agradat és que, tot i les errades, no ens hem descentrat. Per això no hem pogut trencar el partit. Hem defensat bé, però hi ha una part negativa que és el control del rebot. Ens hem de seguir responsabilitzant d'això".
En el tercer quart "hem començat fluixos i s'han posat a nou, però hem sortit de la ratxa amb un triple de Steinbergs que ha atacat bé després que li passessin per davant un bloqueig directe. Hem anat creixent en el partit i hem pogut córrer més. Això ens ha donat estabilitat menys en els últims tres minuts. Tenim molt a aprendre d'això".
Segons el seu punt de vista "no podem al·ludir a la falta d'experiència, o a que els jugadors són nous. El partit dura 40 minuts i cada punt és important, no per l'average, sinó perquè és un hàbit a construir. Si alguns estan cansats, alguns, relaxats i Archie [Izaw-Bolavie] amb una mica de por escènica, tot i que ahir va entrenar-se molt bé, hi ha hagut un parcial sobre el qual hem de pensar per acabar bé els partits. Hem de treballar per fer créixer la confiança, afrontar tirs i no dubtar". Tot i això "hem fet una bona feina d'equip".
Respecte dels problemes en el rebot que està tenint l'equip, alguns són "per quedar-te mirant. Cal treballar-hi de diferents maneres fins que ho aconseguim". També ha explicat que ha demanat un temps mort en plena remuntada del Granada, però ja sense temps per aconseguir-la, perquè "mentalment lluitessin contra el cansament i que no pensessin en dimecres. Dimecres ja arribarà. No sé què passarà llavors, mai millor dit. També va enfocat pel tema de l'average i els punts i que si et donen una oportunitat, l'has d'aprofitar i no tenir por. Por a què? Venim a jugar el millor possible i treure'ns la por".
Ocampo també ha revelat que "he dit als jugadors que aprofitin el diumenge lliure, perquè dubto molt que tinguem un altre dia així en força temps. Ni que vagi dia a dia, miro una mica més enllà. Que gaudeixin de com han jugat, ho han fet els dotze amb una intensitat brutal i per a l'equip. Ho han fet amb la nostra identitat. Hem de millorar, però també reforçar les coses que han fet bé, com la defensa dels bloquejos directes, dels indirectes per a Matt Thomas i córrer amb continuïtat. Cal reforçar-ho perquè sigui sòlid". Ja parlant del partit contra el Hapoel Jerusalem de dimecres, "és un gran repte, perquè és un equipàs".
Preguntat sobre si Plummer és una mena de jugador microones que pot generar punts quan tot s'encalla més, ha estat molt expressiu. "Doncs si té la pilota a la mà, que tiri. A veure si algú de vosaltres li ho pot dir. Té un canó a la mà, doncs si pot, que tiri. Que ja anirem al rebot. L'hem de convèncer perquè tingui confiança, perquè ens n'hem d'aprofitar. A canvi, però, ha de defensar, i ell ho pot fer".
