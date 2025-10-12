Bàsquet/Eurocup
Diego Ocampo, sobre el partit del Baxi Manresa contra el Hapoel: "Dimecres es jugarà perquè no ens podem desalinear de les normes que hem acceptat"
L'entrenador opina creu que "sí" que els equips israelians haurien de ser exclosos, però "hem de tractar amb les institucions pertinents" i "el problema va més enllà d'un partit de bàsquet"
Un cop superat el partit contra el Granada, ara arriba el duel de dimecres contra el Hapoel Jerusalem i les seves circumstàncies. L'entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, va admetre, després de vèncer els andalusos, que "ens ve una setmana interessant. Ens hem de preparar per al partit, que es jugarà. Ens va costar molt participar en l'Eurocup i té una sèrie de normes i les has d'acceptar perquè si no, seria un gran problema econòmic i esportiu per al club. No ens podem desalinear de les normes que hem acceptat".
A partir d'aquí, "jo tinc una opinió personal, però em dec al Baxi Manresa. Però passi el passi, ens hi hem de centrar. El club hi està treballant, prendrà un posicionament i una decisió, però nosaltres n'estem al marge. Ens hem de preparar el millor possible per jugar un bon partit, perquè personalment jo no jugo cada dia amb el Hapoel Jerusalem. Ho vaig fer dos cops fa molt temps, a Sevilla i era ajudant. Hem de gaudir del partit, jugar al màxim i fer-ho el millor possible".
Insistit més sobre el seu posicionament, i si s'hauria de fer el mateix que es va fer amb els russos, excloent-los de les competicions, Ocampo opina que "sí" que caldria fer-ho. "Però això toca a les institucions pertinents i entren no només a nivell esportiu, sinó per damunt, i no s'està fent res. Per tant, nosaltres hem de tractar amb les institucions pertinents. El problema va més enllà, no només d'un partit de bàsquet".
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
- Un gos cau per un forat d'uns set metres i el propietari queda encallat quan intentava socorre'l a Manresa
- D'Eufòria a La Voz: Pedro da Costa torna a concursar en un programa de TV
- La regidora de Sant Fruitós Firdaous Naieb renuncia al càrrec per motius personals
- Francesc Ponsa, director de la Fundació Cardona Històrica: «En un molinet de 100 grams de sal de Cardona hi ha milions d'anys d'història»
- Commemoració del centenari de Verdaguer a Manresa: l'intent del franquisme d'«inculcar entre la població el sentiment d’espanyolitat»
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «La capacitat d'orientació ha minvat des que hi ha GPS i Google Maps, i la memòria s'ha perdut per la Viquipèdia»
- Marc Clotet Nyffenegger, gerent de la Patronal Metal·lúrgica del Bages: «Hi ha empresaris amb màquines aturades perquè no tenen qui les faci funcionar»