Bàsquet/Eurocup
El Bàsquet Manresa jugarà a porta tancada contra el Hapoel Jerusalem, una situació que només va viure durant el Covid
La decisió de jugar sense públic contra l'equip d'Israel és inèdita a la història de l'entitat en els seus més de cinquanta anys a l'elit
Per sanció va haver de jugar un cop fora del seu pavelló, però a la mateixa ciutat
El Bàsquet Manresajugarà per primer cop a porta tancada un partit a casa sense sanció, ni covid. Serà aquest dimecres, després de la decisió conjunta amb La Laguna Tenerife, feta pública diumenge, de disputar sense públic els seus respectius partits de la setmana, els insulars davant del Bnei Herzliya, dimarts, corresponent a la BCL, i els bagencs contra el Hapoel Jerusalem, dimecres a les 20.45 hores, a l'Eurocup.
El precedent més pròxim de no veure aficionats a la graderia és recent i allargat en el temps, la temporada sencera en què no hi va haver espectadors per culpa de la covid. Abans d'això, no hi ha precedents de duels d'aquest tipus, tot i que la memòria de l'excap d'esports de Regió7 Xavier Prunés recorda dos capítols.
El primer va ser a final dels setanta, quan es va jugar un partit contra el Joventut a la ja inexistent Pista Castell per culpa d'una sanció sobre el Vell Congost. La més documentada és, però, la del 19 de març del 1989, quan es va estar punt de castigar els manresans per un objecte que va impactar al cap d'un àrbitre.
Va ser en un partit que l'aleshores TDK guanyava al Pamesa València per 65-58. En aquell equip hi havia elements com el panameny Rolando Fraser i el brasiler Gerson Victalino, ja traspassat, que van totalitzar 31 punts entre els dos. Els acompanyaven els Jordi Creus, Pep Pujolràs o un jove Joan Peñarroya, l'actual entrenador del Barça. En els valencians, el líder era l'estatunidenc Brad Branson, qui va fer carrera a la lliga espanyola, en l'equip valencià i abans al Reial Madrid.
El partit es va suspendre a 5 minuts i 34 segons per al final, quan un dels col·legiats, l'àrbitre de Salamanca Álvaro Herrera, va rebre l'impacte d'un objecte llançat des de la graderia. Després es va veure que era una moneda. Ell i el seu company Ferreiro van donar per finalitzat el partit a l'espera de la decisió dels comitès.
Durant els següents dies es va parlar que un càstig sever podria ser tancar el Vell Congost, que era aleshores la casa el TDK. De fet, una de les frases de la crònica de dos dies després era "es dona quasi per segur que el partit s'haurà d'acabar a porta tancada, sigui a Manresa, o a fora. A part de la més que possible múlta econòmica es tem una clausura del pavelló".
Finalment, la decisió del jutge únic de competició de l'ACB va ser donar per perdut el partit al TDK per 0-2, però no es va tancar el pavelló. A més, es va imposar al club una multa de mig milió de pessetes (3.000 euros). Aquest resultat era important per a la permanència. L'equip que entrenava Flor Menéndez va quedar 20è de 24 equips a la lliga i es va veure abocat a jugar els play-off de permanència, dels quals es va salvar després d'eliminar el Breogán en la primera ronda.
Després d'allò, cap més partit a porta tancada, ni donat per perdut, fins l'esclat de la covid, el març del 2020. Aquella temporada, ja sense el Baxi, es va acabar amb la bombolla de València i el triomf del Baskonia i tota la temporada següent, la 2020-21, es va disputar sense ningú a les graderies del Nou Congost. De fet, es va haver de celebrar el 25è aniversari de la Copa del Rei amb poca gent a la graderia, gairebé només els homenatjats, i tothom amb careta.
Com aleshores, els perjudicats ara seran els socis i espectadors, que no podran gaudir en directe del partit. Aleshores, el club va decidir cobrar igualment els abonaments de principi de temporada, quan es pensava que es podrien jugar alguns partits a causa de les mil i una desescalades que hi va haver en les mesures de protecció. A canvi, durant les tres temporades següents, els socis que van voler rebien la meitat de l'import en descomptes per a l'abonament dels cursos següents.
En aquesta ocasió, el fet que el Baxi Manresa tingui més de 3.000 abonats provoca que les pèrdues que pot tenir per venda d'entrades no siguin tan grans. El partit, com tots els de la temporada, tant d'ACB, com de Lliga Endesa, entra en l'abonament de l'any.
