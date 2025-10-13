Bàsquet/Eurocup
L'anàlisi del Hapoel Jerusalen: Etern aspirant a destronar el Maccabi i exequip d'Obasohan
L'equip israelià que visitarà un Congost amb la porta tancada està nodrit bàsicament d'estatunidencs i israelians i ja va jugar contra els bagencs la temporada 2020-21
El Hapoel Jerusalem, el polèmic visitant de dimecres al Nou Congost, representa la voluntat de la capital d'Israel de destronar el poder que Tel Aviv ha exercit sempre en el món del bàsquet. A part de disposar d'un gegant com el Maccabi, sis vegades campió continental, la ciutat costanera té un altre representant, també anomenat Hapoel ["treballador" en hebreu], a l'Eurolliga aquesta temporada. Per aquest motiu, en els últims anys el club ha abocat els diners i ha passat per diverses mans pel que fa als propietaris.
Ara mateix, l'amo és Matan Adelson, el fill de Sheldon, el magnat que volia instal·lar un Eurovegas a Catalunya. Abans, ho havia estat una estrella de l'NBA, Amaré Stoudemire, qui hi va jugar i tot abans de retirar-se. Però tot i el seu poder, el Hapoel de Jerusalem no ha disputat mai la màxima competició, que pot intentar buscar a través de l'Eurocup.
Un jugador del Baxi actual ja sap com és el club. Es tracta del belga Retin Obasohan, qui entre l'octubre del 2021 i el gener del 2022 va jugar contra el Baxi dels Moneke, Bako i Francisco a la Champions. Aleshores, els manresans van guanyar al gegantí Pais Arena per 68-73 en partit de la segona jornada de la fase de grups, amb partidàs del base francès, actualment al Zalgiris, i resolt amb un triple important de Valtonen, el finlandès del Granada que va jugar dissabte al Congost. Obasohan, aquell dia només va anotar 5 punts.
Va estar més inspirat en la tornada, el dia de Reis, al Congost. Amb un Baxi tocat, perquè la majoria de la plantilla havia passat la covid, va fer 19 punts i va impulsar el seu equip a vèncer per 85-90. A l'estiu va deixar el país hebreu per jugar a l'Asvel i al Derthona Tortona abans de raure a Manresa.
Vells coneguts
La plantilla actual la dirigeix Yonatan Alon, un israelià de 44 anys que va guanyar la Copa del 2024 i la Supercopa d'enguany amb l'equip. A la plantilla, un mosaic d'estatunidencs, alguns dels quals amb passat a l'ACB, i israelians. El més conegut és Jared Harper, un base que ha disputat els dos últims cursos a València, el darrer a les ordres de Pedro Martínez. També ha jugat a l'ACB el trinitenc Khadeen Carrington, en el seu cas al Betis. I el Baxi també coneix de prop Cassius Winston, un dels integrants del Reggiana que va fer fora l'equip d'Ocampo d'Europa la temporada passada.
De la banda israeliana, el nom que sona més és el de Yovel Zoosman, un ala polivalent de dos metres que va ser company de Louis Olinde a l'Alba Berlín entre el 2021 i el 2023. D'altres noms a tenir en compte són els de l'estatunidenc Justin Smith, ex del Hapoel Holon, un anotador, l'ucraïnès Dmytro Skapintsev o els locals Roi Huber, Roy Paretsky o Nimrod Levi.
Tot i ser un dels favorits de la competició, el fet de jugar els partits a casa al pavelló Ranko Zeravica de Belgrad el llasta. Va perdre la setmana passada contra el Cedevita per 84-99 després d'haver apallissat l'Hamburg per 85-100. A Alemanya, país alineat amb Israel, no van tenir problemes.
A més, aquest cap de setmana ha arrencat a la Winner League, la lliga del seu país, que es juga dins del territori hebreu. En el debut, l'equip va guanyar diumenge l'Ironi Ness Ziona per 79-65, amb 17 punts de Harper, 15 de Smith i 11 de Carrington. Caldrà anar alerta amb ells... i també esportivament.
