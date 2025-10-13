La mare del propietari de l’Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
Matan Adelson és fill del magnat que volia aixecar Eurovegas a Catalunya i figura amb la seva mare, Miriam, en la llista dels jueus més influents
Miriam Adelson, la mare del principal propietari de l’Hapoel Jerusalem, l’equip israelià que ha de jugar dimecres contra el Bàsquet Manresa al pavelló del Nou Congost, és una de les principals patrocinadores de la carrera política de Donald Trump. De fet, pràcticament ningú com ella va dur a terme donacions tan quantioses per sufragar la darrera campanya electoral del candidat republicà als Estats Units d’Amèrica (EUA): 100 milions d’euros. Ni tan sols se li va acostar el gegant de la tecnologia Elon Musk, al qual va superar per 25 milions.
És coneguda la influència que exerceix sobre el mandatari nord-americà aquesta empresària, vídua de Sheldon Adelson, el magnat dels casinos que es va acostar a Catalunya amb el projecte fallit Eurovegas. Qui domina l’Hapoel Jerusalem, Matan Adelson, és el fill petit del matrimoni. Aquest inversor, que va prendre el control del club fa un parell d’anys, va néixer a Los Angeles el 1999, però va viure la seva infància a Las Vegas, on es va introduir en els negocis i les activitats filantròpiques de la família.
Matan es va traslladar a Israel el 2021, quan ja s’havia graduat en Economia per la prestigiosa Universitat d’Stanford (EUA). A finals de la temporada següent va adquirir per més de vint milions d’euros el 90% de l’Hapoel amb l’objectiu d’expandir internacional la marca i entrar a l’Eurolliga, com el Maccabi Tel Aviv. Ell, el propietari més jove d’un equip al seu país, va contractar com a màxim directiu Alon Kremer, format a la Universitat de Harvard (EUA), gairebé alhora que incorporava l’exjugador de l’NBA israelià Gal Mekel com a accionista minoritari i consultor.
Un patrimoni de 34.000 milions
Aquell mateix exercici, el 2023, el diari Jerusalem Post incloïa Matan i Miriam Adelson en la llista dels jueus més rellevants. Només feia dos anys que havia mort Sheldon Adelson, l’amo de la cadena de casinos Las Vegas Sands Corporation, que ocupava la posició 44 en la classificació de grans fortunes del món, segons Bloomberg. La seva vídua és avui la màxima accionista d’aquest imperi. Amb un patrimoni aproximat de 34.000 milions, els experts de la revista Forbes la situen en el lloc 56 del seu rànquing.
Miriam, que la setmana passada va celebrar el seu vuitantè aniversari, també és originària d’Israel i va estudiar Medicina a Tel Aviv; en concret, es va especialitzar en addicions. Des de la temporada passada, és la propietària d’un altre equip de bàsquet, en aquesta ocasió, de màxima categoria, ja que està al capdavant del holding de qui depèn una franquícia de l’NBA: els Dallas Mavericks.
L’empresari franc-israelià Arcadi Gaydamak (Moscou, Rúsia, 1952) va patrocinar l’Hapoel Jerusalem el 2005. Vinculat a diversos equips i esports al llarg de la seva carrera -Bnei Sakhnin, Beitar Jerusalem, Portsmouth-, va fer igualment algunes incursions en el món de la premsa, amb una tendència clarament favorable a l’actual president rus, Vladimir Putin. En la dècada dels 90 del segle passat va ser reconegut a França amb l’Ordre Nacional del Mèrit i l’Ordre del Mèrit Agrícola per les seves accions humanitàries durant la guerra de Bòsnia. Posteriorment va efectuar abundants donacions a associacions israelianes.
