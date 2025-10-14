El València Basket - Hapoel IBI Tel-Aviv es jugarà a porta tancada com el Baxi Manresa - Hapoel Jerusalem
Aquest vespre, el Tenerife rep sense públic el Bnei Herzliya a la Lliga de Campions
En tots tres casos s'han anunciat accions de protesta per aturar els partits
José Miguel Vigara
Finalment, el partit entre el València Basket i l’Hapoel IBI Tel-Aviv d’Eurolliga, previst per a aquest dimecres a les 20.30 h al Roig Arena, es disputarà a porta tancada, igual del Baxi Manresa - Hapoel Jerusalem del Nou Congost. Així ho ha comunicat el club a través de les seves xarxes socials, considerant que era “l’opció menys dolenta” davant, segons el comunicat, “el risc existent i les recomanacions de les forces i cossos de seguretat així com de la Delegació del Govern”.
Des del club insisteixen que es veuen obligats “a prioritzar la seguretat tant dels aficionats com dels treballadors, prenent la decisió que el partit es jugui a porta tancada. El club sap que, en el context actual, cap decisió satisfà tothom, però en aquest cas s’ha considerat convenient posar per davant de tot la seguretat de tota la Família Taronja i apostar per l’opció ‘menys dolenta’”.
Reunions amb la Delegació del Govern
De fet, la Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana ja havia recomanat aquesta mesura al club, tal com va anunciar dilluns mateix Pilar Bernabé. La delegada va recordar que des de la Delegació “hem mantingut diferents reunions amb el club per fer un seguiment detallat de la situació pel que fa a l’ordre públic”.
Pel que fa a aquestes qüestions, la Delegació va declarar el partit d’alt risc. Bernabé també va recordar que hi ha altres ciutats on es jugaran partits internacionals amb equips israelians —a les Canàries i a Catalunya— i que tant Tenerife com Manresa ja van anunciar diumenge que aquests partits es jugaran a porta tancada.
Protesta convocada al Roig Arena
Segons va informar al diari Levante-EMV, el moviment BDS (Boicot, Desinversions i Sancions) del País Valencià va demanar la setmana passada al València Basket que cancel·lés el partit d’Eurolliga contra l’equip israelià Hapoel Tel-Aviv. Aquesta petició s’emmarca “dins la campanya internacional de boicot a Israel, que denuncia l’estratègia de sportswashing amb què el règim israelià busca blanquejar la seva imatge mentre perpetra un genocidi contra el poble palestí”.
El col·lectiu també fa “una crida a l’afició i a la ciutadania valenciana perquè se sumin a la demanda de cancel·lació del partit i rebutgin la presència d’equips israelians en competicions internacionals mentre continuï la seva política de genocidi, ocupació i apartheid”. Per això, ha convocat una mobilització per a demà a les 18 h “al pavelló Roig Arena, convençuts que la resposta de la societat valenciana davant la col·laboració amb un genocidi és i serà ferma”.
Vigilància reforçada i protestes a altres ciutats
Des de l’inici de l’ofensiva israeliana a Gaza —arran dels atacs de Hamàs del 7 d’octubre de 2023—, els partits dels equips israelians en competicions europees es juguen sota fortes mesures de seguretat per evitar incidents, com els ocorreguts al desembre de 2024 en un partit a França entre el Nanterre i l’Hapoel Holon, interromput breument quan un espectador va baixar a la pista amb una bandera palestina.
A Manresa, diversos col·lectius propalestins també han convocat una protesta per a aquest dimecres per intentar impedir que es jugui el Baxi Manresa – Hapoel Jerusalem de l’Eurocup, previst a les 20.45 h al Nou Congost, igualment a porta tancada.
A Tenerife, el club La Laguna rep avui el Bnei Herzliya a la Lliga de Campions, i el València Basket farà el mateix dimecres amb l’Hapoel Tel-Aviv a l’Eurolliga. En tots dos casos s’han anunciat accions de protesta.
Concentració al Nou Congost
Les entitats Prou complicitat amb Israel, Boicot ICL i Comunitat Palestina de Catalunya han convocat una concentració demà, dimecres, a les 16 h a l’aparcament del Nou Congost de Manresa sota el lema “Parem el partit, parem el genocidi”.
Segons els organitzadors, la iniciativa compta amb el suport de penyes del Bàsquet Manresa, del Moviment Popular de Manresa i de la majoria de sindicats, en el marc de la vaga general per Palestina prevista per al mateix dia.
Context esportiu
La Eurolliga és una competició privada, i, segons la normativa, només el conseller executiu pot decretar la suspensió d’un partit amb arguments justificats.
En el passat, el València Basket ja havia rebut equips israelians sense necessitat de jugar a porta tancada, tot i algunes protestes menors a l’exterior del pavelló.
El 18 d’octubre de 2023, el València Basket es va enfrontar al Maccabi Tel-Aviv a la Fonteta sota fortes mesures de seguretat, amb algunes protestes al voltant però sense incidents greus.
La temporada passada, a les semifinals de l’Eurocup contra el mateix Hapoel Tel-Aviv, els valencians van perdre 92–94 després d’un partit tens i d’una protesta d’unes cinquanta persones davant del pavelló.
