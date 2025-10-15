Bàsquet/Eurocup
El Baxi Manresa atura el foc dels israelians i supera el Hapoel en un gran final (101-94)
Els homes d'Ocampo treuen partit d'un gran joc coral i d'una reacció a un dèficit de 15 punts per presentar la seva candidatura a tot a Europa
La jornada més llarga ha acabat de la millor manera. Gran triomf del Baxi Manresa, que ha aturat el foc de tots els grans anotadors del Hapoel i presenta al seva candidatura. L'equip d'Ocampo ha superat la fredor de les grades buides, ha remuntat quinze punts ja a la segona part (48-63) i ha demostrat que, ja que s'havia de jugar, anava a totes.
Com a reconeixement als manifestants que pretenien entrar per la part posterior del Congost, el partit ha arrencat amb dues portes enrere, de Benítez i de Carrington. El trinitenc ha fet mal a Plummer en els primers minuts, tot i que el porto-riqueny ha respost amb el primer triple (9-7).
Però la defensa del Baxi no podia aturar les combinacions hebreees i, tot i que Reyes ha donat la màxima distància amb un triple, aquest ha estat avortat aviat per Harper i Winston i el Hapoel s'ha posat per davant (12-15). Entre Olinde i Obasohan han mantingut el Baxi en el partit, però els israelians han arribat a assolir sis punts, reduïts gràcies a una falta a Plummer, que ha aprofitat dos dels tres intents (20-24).
Olinde manté l'equip
El pitjor moment del Baxi arribava a l'inici del segon quart, quan no podia aturar de cap manera un Harper que dirigia i assistia els companys. Els manresans estaven molt encallats en atac i Smith, fent de Kao, obligava Ocampo a demanar temps mort amb 24-33.
Però la intensitat visitant era superior i fins i tot es trobava a faltar la presència de públic per pressionar en accions clares com una antiesportiva a Reyes no indicada. Per sort, Olinde, amb dos triples, ha pal·liat amb el 32-40 una distància que el Hapoel ja havia elevat als onze punts.
Quan la cosa estava pitjor, però, el conjunt hebreu s'ha afartat de cometre antiesportives i tècniques i això ha ficat el Baxi en el partit, amb els tirs lliurs d'Ubal. De fet, Kao ha situat el 46-48 tornant un mat al vol a Smith. Però entre Harper i el mateix jugador, molt físic, han deixat el 48-54.
L'arrencada del tercer quart ha estat nefasta. La primera cistella de Carrington ha empès el seu equip i un parell de pilotes perdudes i encerts de Smith han disparat el resultat fins al 48-63. Però aleshores, quan les coses estaven pitjor, ha arribat un gran parcial d'11-0 per als locals, ajudat per dos grans triples de Plummer i acabat amb una esmaixada de Reyes (59-63, a 5.35).
El Baxi estava totalment dins del partit i fins i tot Steinbergs ha tirat un triple per empatar el partit i hi ha tingut una possessió per tornar-ho a fer després amb 66-69. Tot seguit, Plummer ha tret de nou tres tirs en un intent triple i ha establert el 69-71, tot i que Harper ha donat dos punts més de marge als hebreus per acabar el tercer període.
Però les normes de l'Eurocup, que ja van funcionar el dia de l'Slask Wroclaw, també ho han fet aquest cop. Els àrbitres han tret dos punts al Hapoel i Plummer ha donat el primer avantatge al Baxi des del 12-11 (72-71). S'ha entrat aleshores en un carrusel de diferències, però calia aturar Harper i tancar millor el rebot. Quan s'ha fet, Reyes ha clavat un triple que ho obria tot (79-80).
Un altre encert de tres de l'extremeny feia que s'entressin en els cinc minuts finals amb empat a 84. A més, Plummer ha tret tres tirs lliures, el tècnic Alon ha estat expulsat, però Golden ha fallat dos tirs lliures amb 89-86. Tot i que el Hapoel ha empatat dos cops, entre Benítez i novament Plummer (23 punts) situaven el 95-91 a 1.13. Després, Obasohan ampliava la distància fins al 97-92 a 1.13. Pero faltava molt.
Carrington ha manufacturat una falta en un triple i ha fallat un tir lliure (97-94). Després, Benítez ha tret dos tirs lliures i Olinde ha robat una pilota que ha estat el principi de la fi.
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»