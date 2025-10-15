Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'arribada dels jugadors del Hapoel al Nou Congost: en tres autobusos custodiats pels Mossos i sense entrebancs

La plantilla del Baxi Manresa, per la seva banda, han viatjat fins al pavelló en una furgoneta, també escortada per la policia catalana

Laura Serrat

Manresa

Poc abans de 3/4 de 6 de la tarda, els jugadors del Baxi Manresa han arribat al Nou Congost per a la disputa del partit a porta tancada contra el Hapoel Jerusalem. La zona de Congost està tancada amb pany i forrellat per un ampli cordó policial que impedeix que ningú s'apropi al pavelló.

La plantilla manresana ha viatjat dins d'una furgoneta negra custodiada per diversos vehicles policials. Tot i que l'aparcament era buit, els jugadors han sortit ràpidament -alguns entre somriures- i directes cap al vestidor.

Laura Serrat

Quan al rival, ha arribat a les 18.16 h. Els jugadors del Hapoel Jerusalem han accedit al Nou Congost amb tres autobusos custodiats pels Mossos d'Esquadra. Han arribat per la zona de la Pirelli i, segons els Mossos, no han tingut problemes per accedir perquè tot estava blindat.

Els vehicles pràcticament els han deixat fins a la porta del pavelló, on a 3/4 de 9 de la nit està previst que es jugui el partit.

En sortir de l'autobús, els jugadors s'han trobat la zona plena de policies i de periodistes, i han accedit al pavelló. Entre ells es respirava silenci i gairebé no es comentava res de les protestes.

