L'arribada dels jugadors del Hapoel al Nou Congost: en tres autobusos custodiats pels Mossos i sense entrebancs
La plantilla del Baxi Manresa, per la seva banda, han viatjat fins al pavelló en una furgoneta, també escortada per la policia catalana
Poc abans de 3/4 de 6 de la tarda, els jugadors del Baxi Manresa han arribat al Nou Congost per a la disputa del partit a porta tancada contra el Hapoel Jerusalem. La zona de Congost està tancada amb pany i forrellat per un ampli cordó policial que impedeix que ningú s'apropi al pavelló.
La plantilla manresana ha viatjat dins d'una furgoneta negra custodiada per diversos vehicles policials. Tot i que l'aparcament era buit, els jugadors han sortit ràpidament -alguns entre somriures- i directes cap al vestidor.
Quan al rival, ha arribat a les 18.16 h. Els jugadors del Hapoel Jerusalem han accedit al Nou Congost amb tres autobusos custodiats pels Mossos d'Esquadra. Han arribat per la zona de la Pirelli i, segons els Mossos, no han tingut problemes per accedir perquè tot estava blindat.
Els vehicles pràcticament els han deixat fins a la porta del pavelló, on a 3/4 de 9 de la nit està previst que es jugui el partit.
En sortir de l'autobús, els jugadors s'han trobat la zona plena de policies i de periodistes, i han accedit al pavelló. Entre ells es respirava silenci i gairebé no es comentava res de les protestes.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»