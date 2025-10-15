Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La llotja del Nou Congost, buida contra el Hapoel Jerusalem

Els directius manresans i el regidor s'han situat al lateral i la representació hebrea, darrere les cistelles

El president Herms, amb les vicepresidents Moro i Serracanta i el regidor Valentí

El president Herms, amb les vicepresidents Moro i Serracanta i el regidor Valentí / Jordi Agut

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El partit entre el Baxi Manresa i el Hapoel Jerusalem ha estat tan especial que, fins i tot, no hi havia ningú a la llotja presidencial. Els dirigents del conjunt bagenc i el municipal s'han situat a la zona de lateral i els israelians, als fons.

Dos dels representants hebreus

Dos dels representants hebreus / Jordi Agut

Així, la delegació del Baxi era formada pel president, Josep Maria Herms, els vicepresidents Pedro Moro i Quim Serracanta i el regidor d'Esports i Salut, Anjo Valentí.

La resta de la representació hebrea

La resta de la representació hebrea / Jordi Agut

Per la seva banda, els acompanyants del Hapoel s'han disgregat. Dos d'ells s'han situat al fons de l'esquerra de la llotja i els altres, a la dreta, a prop de la banqueta.

