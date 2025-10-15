Bàsquet/Eurocup
Tenerife va viure el seu partit contra un equip d'Israel amb protestes a fora del pavelló, però sense incidents
A Manresa hi ha convocada una manifestació a les 4 de la tarda convocada per Boicot ICL i Zona Roja de la qual s'ha desmarcat la Grada d'Animació
San Cristóbal de la Laguna (Tenerife), la localitat on juga els seus partits el CB Canàries, va viure dimarts amb una manifestació, però sense incidents, la primera de les protestes de la setmana a l'estat espanyol contra els partits que conjunts de la Lliga Endesa jugaran contra represantants d'Israel a les competicions europees. Aquest dimecres, el Baxi Manresaha de rebre el Hapoel Jerusalem a l'Eurocup i el València Basket, el Hapoel Tel Aviv a l'Eurolliga, tots dos a porta tancada
Segons explica El Dia-La Opinion de Tenerife, diari del grup Prensa Ibérica, com Regió7, el duel entre La Laguna Tenerife i el Bnei Herzliya de la BCL es va viure amb carrers tallats, accessos vigilats i un pavelló Santiago Martín desert a l'interior.
A fora, una manifestació convocada per BDS Tenerife [Boicot, Desinversió i Sancions] , moviment solidari amb el poble palestí, va aplegar unes 200 persones sota el lema "Per genocida, Israel fora de la Champions League".
La protesta es va dur a terme de manera totalment pacífica, tot i que amb un notable desplegament policial que va blindar l'accés al pavelló, situat al costat de l'autovia que connecta l'aeroport de Tenerife Nord-Los Rodeos amb Santa Cruz, la capital, una de les vies més transitades de l'illa. Aquesta convocatòria tenia el suport institucional, ja que l'alcalde de San Cristóbal, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), ja s'havia mostrat contrari a rebre el conjunt israelià i que es disputés el partit que, com els altres dos, s'havia de disputar a porta tancada.
El dispositiu de seguretat va ser visible des del matí i els agents de la Policia Nacional van establir un cordó que va impedir l'accés de vehicles i curiosos. L'aparcament principal del pavelló va quedar tancat i es van instal·lar controls en carrers adjacents. L'acte de protesta va durar un parell d'hores i va finalitzar just abans de l'inici del partit, que La Laguna Tenerife va acabar guanyant, sense públic, per un clar 108-85.
El CB Canàries i el Bàsquet Manresa van fer una nota conjunta diumenge a la nit explicant els motius pels quals jugarien els seus partits a porta tancada. El València no s'hi va adherir i pretenia jugar amb la presència dels seus abonats al Roig Arena (uns 11.000), però les autoritats el van fer desistir d'aquest propòsit i el partit també serà sense públic.
A Manresa, on aquest dimecres al matí ja hi ha hagut les primeres manifestacions, hi ha convocada una protesta a les quatre de la tarda amb la intenció, expressada per col·lectius com Boicot ICL i la Zona Roja, que el partit no es pugui disputar. D'aquest moviment es va desmarcar dilluns la Grada d'Animació-Supporters Bàsquet Manresa amb un comunicat en què respectava la decisió de l'entitat.
El partit entre el Baxi i el Hapoel Jerusalem, que ha de començar a les 20.45 hores, ha estat declarat d'alt risc i s'espera un desplegament que convertirà en un búnquer el Nou Congost. De fet, s'han suspès totes les activitats esportives que habitualment es fan a totes les instal·lacions de la zona.Tothom qui hi assisteixi per treballar haurà d'anar-hi amb una gran antel·lació. D'aquest fet, precisament, es queixava dimarts l'entrenador de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, que explicava que "el més dur és haver d'estar tantes hores aquí. Fa cinc hores que som al pavelló".
Per als aficionats que vulguin seguir el partit, 3Cat, a través d'Esport3, l'oferirà en diferit (22.20 hores) per coincidència amb el duel d'handbol de la Champions entre l'Eurofarm Pelister i el Barça. Es podrà seguir en directe per la pàgina web de la mateixa 3Cat i també per Movistar.
