Bàsquet/Eurocup
Diego Ocampo: "Els jugadors han demostrat una gran mentalitat, els vull donar l'enhorabona públicament"
L'entrenador del Baxi va destacar també la feina i la gestió del club, ja que aquest partit "no ha durat 40 minuts, sinó 40 dies"
El tècnic gallec del Baxi Manresa, Diego Ocampo, explicava després del partit que "hem començat sorpresos pel seu gran talent, perquè hem defensat bé situacions d'un contra un i bloquejos directes i ells ficaven grans cistelles. Juguen a això, tenen tres o quatre jugadors que són molt bons individualment, parant i tirant, finalitzant i passant. Algun d'ells, segurament, cobra el mateix que tot el nostre pressupost. No ens podem oblidar d'on juguem i contra qui".
Per aquest motiu, "si et fiquen cistelles ben defensades, valen dos punts, no 250. Això ens ha pesat i hem jugat amb poc ritme. Gràcies a Olinde hem recuperat el ritme i hem acabat amb millors sensacions el segon quart després de faltes tècniques que paren el partit i ens donen aire".
En el tercer quart, "hem canviat. Hem anat a buscar el partit, a lluitar i si la fiquen, seguim. Servim ràpid i anem a buscar la cistella, com en un tir lliure en què als dos segons Steinbergs estava finalitzant una cistella. Alfonso [Plummer] ha jugat molt bé i ha tingut encert, però no destacaria això, sinó la seva presa de decisions. Ha jugat amb molta determinació, que és el que se li demana i hem millorat la defensa. De mica en mica i rotant, hem capgirat el partit".
Segons el seu punt de vista "té molt mèrit la feina de l'equip i de tots els jugadors, perquè avui era un rival molt difícil i una situació estranya. Des del matí, perquè ja no hem vingut aquí. Era com un partit a fora, però sense gent. Els jugadors han actuat amb bona mentalitat, han estès la situació i estic molt agraït de com s'han comportat en un partit que, tenint en compte que sempre juguem amb el pavelló al màxim, avui se sentia tot. Demostra una gran mentalitat, els vull donar l'enhorabona públicament. Davant de l'adversitat, han confiat en ells mateixos".
Pel que fa a la preparació del partit, "com que les nostres setmanes són tan curtes, el que hem demanat és tenir una responsabilitat individual per estar concentrats, tenir molt bona mentalitat i ajudar-nos entre nosaltres perquè el públic no podia. Calia molta comunicació, ànim i esforç. Ho han entès i ho han fet".
Ocampo sortia amb la sensació "d'haver derrotat un dels millors pressupostos de l'Eurocup. Tenen jugadors impressionants i ho han demostrat durant molts minuts. Per això poso en valor perserverar i resistir". Sobre moments clau, hi ha hagut l'11-0 després d'anar perdent per quinze punts "i el seguit de tècniques i la falta antiesportiva, està bé guanyar un instant replay de tant en tant. També després del temps mort i l'expulsió del seu entrenador ha estat determinant per guanyar sense patir".
Ja centrant-se més en el dia sencer de dimecres, i la manera com han arribat, en furgons policials i tres hores abans del partit, explicava que "a l'hotel, no sabíem a quina hora havíem de venir. Hi havia una hora planificada, després una altra i dos cops més. No descanses perquè estàs en tensió. Hem fet bé d'estar dues hores només per descansar i després, des de les cinc, quan toqui marxem".
Llavors, "aquí hi ha hagut calma i he sentit seguretat. Des que hem sortit aquest matí, i des de l'hotel, el control de la seguretat ha estat increïble i no hem vist ningú. Aquesta seguretat ens ha apartat del que passava fora. Entre berenar i fer alguns exercicis al gimnàs diferents per ocupar aquell temps perquè no acabin amb el mòbil, l'equip tècnic ha fet bona feina. Més tard, l'escalfament ha estat molt bé i ens ha enfocat al partit".
No ha tingut manies per dir que "ha estat el partit més singular i més peculiar que he entrenat. Primer, pel tema social, per tot el que es mou al voltant. La gestió ha estat molt llarga. El partit no ha durat 40 minuts, sinó 40 dies. El club i la gent que hi treballa ha fet una gran gestió, perquè es jugués el partit i que els jugadors estiguessin tranquils per jugar".
Respecte del partidàs d'Alfonso Plummer, "ell té una actitud molt bona, i en el que destaca, l'hem de potenciar. Si sap tirar, que segueixi i si falla, ja el canviaré jo. Com Reyes. L'important és que faci d'altres coses, defensar, agafar rebots, robar alguna bola. Però no especulem. Un cop ha renunciat a fer-ho. Doncs se'n va a la banqueta. El nostre estil és aquest i hem de confiar en allò que fem bé". També ha valorat la feina d'Obasohan, que va ajudar tot i no estar especialment brillant.
