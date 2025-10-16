Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet/Eurocup

Josep Maria Herms, president del Baxi Manresa: "Ens han deixat sols amb el problema, i això ens ha afectat"

El màxim dirigent del club va reiterar que aturar el partit no entrava dins de les seves atribucions i demanar que ho fes ha generat una situació "anguniosa i preocupant"

Josep Maria Herms va denunciar que el club s'ha sentit sol en tot el procés

Josep Maria Herms va denunciar que el club s'ha sentit sol en tot el procés / Oscar Bayona / Oscar Bayona

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El president del Baxi Manresa, Josep Maria Herms, va fer una aparició després del partit en què va declarar, de manera amarga, que «ho hem viscut malament i hi hem pensat moltes vegades que el partit no es jugaria. Per a nosaltres ha estat important la sensació de solitud, ens han deixat sols amb aquest problema i això ha afectat el dia a dia del club».

Per a ell, « no és responsabilitat nostra haver aturat el partit. Això hagués suposat una multa important i que ens feien fora de la competició, i no només un any, sinó diversos, i demanar al club que ho aturés quan se sabia que no es podia fer, doncs és un problema».

Per a Herms, «no he viscut el partit amb calma, és una situació anguniosa i preocupant, però els Mossos d’Esquadra han actuat amb una intel·ligència perfecta, han estat sempre al nostre costat, durant aquests dies han estat venint aquí i no hem tingut la sensació que es pogués aturar el partit en cap moment. Si que sabem que hi ha hagut aldarulls a fora, però en aquest sentit no he patit».

Notícies relacionades i més

Sobre el comunicat en conjunt amb el Tenerife, «hi ha tres equips que jugàvem els mateixos dies i tots tres estàvem d’acord de fer-ho de la mateixa manera i pensàvem el mateix, estàvem assessorats de la mateixa manera. Vam esperar diumenge al vespre per diversos motius, un era perquè el València jugava el mateix diumenge, i no ho podíem fer dilluns per respectar el partit del Tenerife, que era dimarts".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
  2. La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
  3. Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
  4. Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
  5. Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
  6. Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
  7. El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
  8. D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»

Josep Maria Herms, president del Baxi Manresa: "Ens han deixat sols amb el problema, i això ens ha afectat"

Josep Maria Herms, president del Baxi Manresa: "Ens han deixat sols amb el problema, i això ens ha afectat"

Diego Ocampo: "Els jugadors han demostrat una gran mentalitat, els vull donar l'enhorabona públicament"

Diego Ocampo: "Els jugadors han demostrat una gran mentalitat, els vull donar l'enhorabona públicament"

Beijing +30 a Barcelona

Manresa viu una jornada extraordinària amb 13 hores de protestes i càrregues policials

Manresa viu una jornada extraordinària amb 13 hores de protestes i càrregues policials

L’Igualada Rigat es desfà del Pons Lleida amb una victòria contundent

L’Igualada Rigat es desfà del Pons Lleida amb una victòria contundent

El Baxi Manresa atura el foc dels israelians i supera el Hapoel en un gran final (101-94)

El Baxi Manresa atura el foc dels israelians i supera el Hapoel en un gran final (101-94)

La portaveu de Boicot ICL: «No hem aturat el partit, però la jornada ha estat un èxit»

La portaveu de Boicot ICL: «No hem aturat el partit, però la jornada ha estat un èxit»

Així s'ha viscut des de dins del Nou Congost El Baxi - Hapoel Jerusalem a porta tancada

Així s'ha viscut des de dins del Nou Congost El Baxi - Hapoel Jerusalem a porta tancada
Tracking Pixel Contents