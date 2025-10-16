Bàsquet/Eurocup
Josep Maria Herms, president del Baxi Manresa: "Ens han deixat sols amb el problema, i això ens ha afectat"
El màxim dirigent del club va reiterar que aturar el partit no entrava dins de les seves atribucions i demanar que ho fes ha generat una situació "anguniosa i preocupant"
El president del Baxi Manresa, Josep Maria Herms, va fer una aparició després del partit en què va declarar, de manera amarga, que «ho hem viscut malament i hi hem pensat moltes vegades que el partit no es jugaria. Per a nosaltres ha estat important la sensació de solitud, ens han deixat sols amb aquest problema i això ha afectat el dia a dia del club».
Per a ell, « no és responsabilitat nostra haver aturat el partit. Això hagués suposat una multa important i que ens feien fora de la competició, i no només un any, sinó diversos, i demanar al club que ho aturés quan se sabia que no es podia fer, doncs és un problema».
Per a Herms, «no he viscut el partit amb calma, és una situació anguniosa i preocupant, però els Mossos d’Esquadra han actuat amb una intel·ligència perfecta, han estat sempre al nostre costat, durant aquests dies han estat venint aquí i no hem tingut la sensació que es pogués aturar el partit en cap moment. Si que sabem que hi ha hagut aldarulls a fora, però en aquest sentit no he patit».
Sobre el comunicat en conjunt amb el Tenerife, «hi ha tres equips que jugàvem els mateixos dies i tots tres estàvem d’acord de fer-ho de la mateixa manera i pensàvem el mateix, estàvem assessorats de la mateixa manera. Vam esperar diumenge al vespre per diversos motius, un era perquè el València jugava el mateix diumenge, i no ho podíem fer dilluns per respectar el partit del Tenerife, que era dimarts".
