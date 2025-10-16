El València va renunciar en l’últim moment a signar el comunicat del Baxi i el Tenerife sobre els partits a porta tancada
Malgrat que els tres clubs estaven d’acord en la mesura i en els arguments, l’equip de l'empresari Juan Roig va preferir seguir en solitari
Si són tres els clubs de bàsquet que aquesta setmana han disputat com a locals partits a porta tancada contra equips israelians, per què només dos van emetre un comunicat conjunt per informar d’aquesta decisió? Els directius del Baxi Manresa i La Laguna Tenerife van anunciar diumenge que havien optat per aquesta solució “per garantir la seguretat de totes les persones implicades i el correcte desenvolupament dels enfrontaments”. El document que van difondre incloïa els escuts de les dues entitats. Però no hi apareixia l’emblema del València Basket, que tampoc va obrir al públic el seu pavelló.
I quina és la raó? Va ser el propi club, propietat de l’empresari Juan Roig, qui va preferir desvincular-se’n en l’últim moment. El pla era que els tres equips de l’ACB s’expliquessin a l’uníson, simultàniament. Tenia tot el sentit perquè, en les competicions europees, els canaris rebien el Bnei Herzliya al Santiago Martín dimarts a les nou del vespre; els valencians, el Hapoel Tel Aviv a les 20.30 hores de dimecres al Roig Arena; i els catalans, el Hapoel Jerusalem un quart d’hora després al Nou Congost.
Malgrat les converses prèvies, en aquesta ocasió el trio es va quedar en parella. Així, únicament el Baxi i La Laguna van anunciar, “un cop s’havien realitzat nombroses consultes a les entitats competents, les autoritats esportives i els cossos i forces de seguretat”, que les grades s’haurien de quedar buides. Ho van fer “en virtut de la informació i les recomanacions rebudes” sobre el risc que suposaria l’aplicació de qualsevol altra fórmula.
Segons ha pogut confirmar aquest diari, els màxims responsables del València se’n van apartar in extremis, i els manresans i els tinerfencs van mantenir l’estratègia. De fet, el president del Baxi, Josep Maria Herms, recordava ahir: “Hi havia tres equips que jugàvem aquests dies, i tots tres estàvem d’acord a fer-ho de la mateixa manera perquè pensàvem el mateix”.
En el cas de Manresa, la permanent de la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'Esport havia acordat la setmana passada declarar d'”alt risc” aquesta cita, corresponent a la tercera jornada de la BTK Eurocup. Sobre el comunicat, Herms encara va afegir: “Vam esperar a diumenge al vespre per diversos motius. Un era perquè el València jugava aquella jornada, i no podíem esperar a dilluns per respectar el partit del Tenerife, que era dimarts".
L’actuació del club de Roig, conegut per ser el president executiu i màxim accionista de Mercadona, demostra que, en efecte, s’havia procedit així, perquè el matx de l’eqiup taronja va ser a porta tancada. La delegada del Govern a València, Pilar Bernabé, va justificar un dispositiu policial que el propietari del Hapoel Tel Aviv, Ofer Yannay, va criticar a través de la xarxa social X. La determinació sobre el comunicat venia de les més altes esferes del club.
