Bàsquet/Lliga U
El Baxi Manresa sub-22 remunta, força la pròrroga però cau en el temps suplementari (101-105)
L'equip de Nacho Juan encaixa la segona derrota en un duel en què sempre va a remolc, però en què lluita fins al final
El Baxi Manresa sub-22 ha jugat dues jornades de la nova Lliga U i ha patit dues derrotes cruels per dos motius diferents. La primera, perquè caure per 78 punts de distància a la pista del Barça mai no és agradable. I la segona, perquè no ha pogut atrapar un triomf que ha lluitat fins al final després d'haver forçat una pròrroga impensable minuts abans.
El Casademont Saragossa ha vençut per 101-105 després que Pumarola forcés el temps suplementari amb una esmaixada. En aquests cinc minuts d'afegit, però, dos triples consecutius rebuts i el joc del rus Savkov l'ha acabat de matar.
Abans, el Baxi ha anat sempre a remolc des del primer quart, quan el conjunt aragonès ha obtingut les primeres diferències.Els manresans s'han arribat a posar a tres punts, però una estrebada final ha permès els forans, amb més envergadura física, marxar al descans amb nou punts de diferència.
Aquesta ha crescut fins al doble dígit en els minuts posteriors, en què semblava que tot estava decidit, sobretot quan el Casademont ha adquirit 17 punts de renda (53-70).
Però llavors, el Baxi, al qual havien mantingut els punts d'un gran Torreblanca, ha trobat més focus d'anotació en elements com Lucas Sánchez, Pumarola o Naspler. De mica en mica la distància s'ha retallat i un triple del mateix Lucas posava el 84-82. Els bagencs encara han resistit una altra estrebada i, en l'última acció, Pumarola ha esmaixat i ha forçat la pròrroga. En aquesta, però, els encerts de Garcia i d'un incontrolable Savkov ja no han pogut ser solucionats.
BAXI MANRESA: Francisco 2, Saló 2, Rosell 10, Torreblanca 26, Pumarola 18 -cinc inicial- Olvera 4, Muncunill 2, Bergseng 5, Ecker 2, Naspler 12, Lucas Sánchez 14, Jekabsons 4
CASADEMONT SARAGOSSA: J. García 14, Lukic 7, Alias 4, Rodríguez 13, Traoré 19 -cinc inicial- Faye 6, Moreno 9, Campo 8, Savkov 23, Cativela 2, Salif
ÀRBITRES: Franquesa, Mitjana i Tauler
PARCIALS: 14-21, 35-44 (descans), 62-74, 94-94 (final), 101-105 (final de pròrroga)
