Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa vol tancar la tetralogia local amb final feliç contra el Gran Canària
L'equip bagenc recupera Gustav Knudsen per buscar la segona victòria a l'ACB en un duel en què recupera el suport del públic des de la graderia
En les sèries de novel·les en què els protagonistes són els mateixos personatges hi ha volums amb diversos tipus d'aventura. En la tetraologia del Baxi Manresa com a local, la setmana passada i aquesta, hi ha hagut de tot. Des de l'avaria tècnica als marcadors davant de l'Slask Wroclaw, fins a la cavalcada triomfal contra el Granada, seguint per la falta de públic i els incidents a fora del pavelló del duel contra el Hapoel. Aquest dissabte (18 hores, DAZN), l'equip de Diego Ocampo vol cloure-la amb un final feliç, vencent un Dreamland Gran Canària que acumula dues derrotes a la lliga, malgrat que contra rivals de gran categoria (Reial Madrid i Unicaja) i al qual no li sol anar bé jugar al pavelló bagenc.
La bona notícia és que el Baxi recupera el seu únic lesionat, Gustav Knudsen, qui no actua des del debut europeu contra el Cedevita. Ocampo ha dit que està al cent per cent i es comprovava en l'entrenament d'aquest divendres, en què el seu company Archange Izaw-Bolavie lluïa unes ulleres a l'estil Kareem Abdul-Jabbar que encara no li havíem vist. Per tant, el tècnic gallec haurà de descartar algú dels tretze homes de la primera plantilla.
Continuïtat canària
Del seu rival d'aquest dissabte, l'entrenador del Baxi deia que "va perdre contra l’Unicaja i el Madrid, els tops de l’ACB. Però a la BCL ha guanyat els partits amb solvència. Els veig bé i no podem oblidar que mantenen un bloc important de l’equip que va quedar campió de l’Eurocup fa dos anys i subcampió l’any passat. Té bon nivell i un bloc que arrossega i que es coneixen bé, com Brussino i jugadors que controlen els partits, com els bases. També tenen Salvó, que fa una feina bruta molt bona i a dins tenen qualitat i equilibri".
Del jugador argentí [Brussino], explicava que "és capaç de venir aquí i fer 20 punts en 7 minuts. Juga amb molta activitat defensiva, ajuar en el rebot i passar molt bé. Això no es veu en els números, però ha millorat molt en això. El Gran Canària es passa la pilota bé, té penetradors i els escortes poden jugar un contra un i el bloqueig i continuació, tenen un joc coral".
El fet de recuperar el públic també ha de ser important. "L’altre dia vam trobar a faltar la gent. La victòria va ser per a ells, i seguirem en la línia de fer-los gaudir, indepentdentment de si guanyes o perds. Es va veure l’altre dia, que amb una bona actitud pots capgirar el partit, tot i que de vegades no".
I és que després de la tetrologia, arribaran dos capítols a fora, dimarts a Salònica i diumenge vinent a Madrid. Després, dos a casa [Bahçesehir i Bilbao] per a una temporada amb ànima de serial.
Controlar el ritme
Per la seva banda, el tècnic eslovè del Gran Canària, Jaka Lakovic, es mostrava proecupat pel fet que el Baxi "juga 40 minuts a un alt nivell i amb un ritme alt. Volen córrer i jugar sempre en transició. Hem d'estar-hi preparats i fer que ells juguin al nostre".
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»