Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa no troba solucions davant de la qualitat del Gran Canària (80-87)
L'equip d'Ocampo nota la fatiga d'una setmana intensa i no pot aturar un perímetre insular molt encertat al Nou Congost
El Baxi Manresa ho ha intentat, però no ha acabat de trobar solucions per aturar la qualitat del Gran Canària (80-87). Primer, en un intercanvi de trets, i després, amb més defensa, els insulars sempre han dut la iniciativa impulsats per un perímetre d'alt nivell davant dels quals, segurament, els manresans han notat la fatiga de la tensió d'una setmana intensa.
Ocampo va dir en la prèvia de divendres que podia ser que Brussino no estigués en bon moment, però que et podia fer 20 punts en set minuts. De moment, contra ells ha fet els tres primers en un triple i una safata i l'ha acompanyat Wong [un jugadoràs, per cert] amb un 2+1 (0-8). El Baxi havia fallat quatre tirs i només ha inaugurat el marcador de tirs lliures, però Ocampo no ha parat el partit fins al 4-12 de Tobey.
Però les coses no funcionaven. Ho ha demostrat una porta enrere de Labeyrie que donava als insulars la màxima distància (7-17), malgrat que ha estat ràpidament respost per Reyes, en un dia en què el seleccionador Chus Mateo era a la llotja. El públic, que ja animava prou, s'ha acabat de desvetllar quan el tècnic Lakovic ha protestat als àrbitres que l'estaven insultant. Però el recital ofensiu illenc seguia, amb triples d'Angola i Pelos (12-28). Amb penes i treballs, entre Reyes, Kao i Ubal han aconseguit posar-se a deu, però un bàsquet de Samar a l'últim segon ha tornat a desanimar (19-31).
Un tiroteig constant
Lluny de millorar a darrere, l'inici del segon quart va ser un duel al sol de tiradors. Per sort, el percentatge de tres punts del Baxi era bo (5 d'11) i els encerts de Benítez, Plummer i Olinde des de la línia mantenien el seu equip en partit (32-40) i atenuaven el 65% del Gran Canària en tirs de camp (15 de 23). Si hi afegim el tir de tres posterior de Steinbergs (37-42) trobàvem un Baxi que, malgrat tot, només perdia de cinc.
Reyes consumava el 5 de 6 en triples pel 2 de 3 del seu rival i el seguia Dani Pérez per acostar el seu equip més que mai (43-45) abans que dos tirs des del mateix lloc de Pelos posessin aigua al vi. Entre les dues formacions, en el quart, 10 de 12 en triples i 43-51. I llavors, els minuts estúpids. Els col·legiats s'han menjat una antiesportiva d'Angola, tot i revisar-s'ho tres anys, però del caos ha sortit triomfant... Kao, qui si no. Dues esmaixades i 47-51 a 48 segons, ampliats per dos punts de Labeyrie.
L'inici del tercer quart no ha estat la mateixa bogeria, però per l'estil. El Baxi necessitava reduir ràpidament el forat obert, però no ho acabava d'aconseguir. S'ha aproximat a quatre punts, després d'un bàsquet d'un Olinde creixent, però Wong ajudava els seus a tornar a marxar cap als deu de diferència, que han estat onze amb un triple d'Eric Vila en la primera pilota que tocava. I en la segona, n'ha clavat un altre (56-68).
El Baxi ha hagu de tornar a remar per escurçar la diferència i ha estat a còpia de tirs lliures que ha arribat al darrer descans vuit punts a sota (65-73), tot i un altre triple d'Albicy.
Els locals necessitaven una bona sortida de quart, però no ha estat així. El Gran Canària té molta qualitat exterior a les mans de Wong, Angola i un Brussino qui, amb un 2+1 (67-80) ha tret energia al Congost. I encara més un espai de temps sense anotació per cap banda que feia caure el partit en un tedi que contrastava amb el segon període.
Un triple de Plummer (70-82) a 4.48, marcava el camí de per on podia passar la reacció: una ratxa en poc temps. De fet, el Gran Canària ha donat opcions amb algunes pèrdues. Però el Baxi ja estava massa esgotat i tenia poques idees. Una ha estat per a Dani Pérez, a 2.49, i una altra amb dos tirs lliures d'Ubal a 1.48 (75-84). Una altra contra, amb esmaixada d'Olinde, ha acostat a set (77-84). Però un triple errat per Obasohan, que hauria acostat a quatre, ha segellat la sort bagenca.
