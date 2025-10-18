Bàsquet
Chus Mateo, el nou seleccionador estatal, ha visitat la llotja del Nou Congost
L'extècnic del Reial Madrid tenia dos internacionals amb el Gran Canària, Salvó i Vila, i qui sap si podria recórrer al bon moment del jugador del Baxi Álex Reyes
El nou seleccionador estatal, l'extècnic del Reial Madrid Chus Mateo, ha estat aquest dissabte a la tarda a la llotja del Nou Congost per presenciar el partit entre el Baxi Manresa i el Dreamland Gran Canària, guanyat pels insulars per 80-87. Mateo, que aquest estiu s'ha intercanviat els papers amb Sergio Scariolo, qui ara prepara els blancs, debutarà el 27 de novembre amb la visita a Dinamarca i entrenarà el segon partit tres dies després, a Tenerife contra Geòrgia. Seran duels classificatoris per al proper Mundial de Qatar del 2027.
El preparador madrileny tindrà per a aquests dos compromisos a la seva disposició només un dels jugadors que van ser a l'últim Eurobasket, Santi Yusta, del Casademont Saragossa, ja que no pot fer servir els de l'Eurolliga, de l'NBA i de la NCAA. Això provoca que el ventall s'obri molt i hi ha poc per triar, ja que la presència de seleccionables a la lliga Endesa és cada cop més baixa.
En el partit del Nou Congost, del qual ha pres moltes notes, té dos internacionals amb l'equip canari, curiosament tots dos catalans, Miquel Salvó i Eric Vila. Però una de les sorpreses podria arribar de la banda manresana, ja que l'ala extremeny Álex Reyes es troba en un extraordinari estat de forma i, als seus 31 anys, i que podria tornar a l'equip estatal, on va debutar de manera fugaç el 2023.
