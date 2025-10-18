Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet

Chus Mateo, el nou seleccionador estatal, ha visitat la llotja del Nou Congost

L'extècnic del Reial Madrid tenia dos internacionals amb el Gran Canària, Salvó i Vila, i qui sap si podria recórrer al bon moment del jugador del Baxi Álex Reyes

Chus Mateo ha pres nota de tot en el partit al Nou Congost

Chus Mateo ha pres nota de tot en el partit al Nou Congost / David Grau/ACB Photo

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El nou seleccionador estatal, l'extècnic del Reial Madrid Chus Mateo, ha estat aquest dissabte a la tarda a la llotja del Nou Congost per presenciar el partit entre el Baxi Manresa i el Dreamland Gran Canària, guanyat pels insulars per 80-87. Mateo, que aquest estiu s'ha intercanviat els papers amb Sergio Scariolo, qui ara prepara els blancs, debutarà el 27 de novembre amb la visita a Dinamarca i entrenarà el segon partit tres dies després, a Tenerife contra Geòrgia. Seran duels classificatoris per al proper Mundial de Qatar del 2027.

El preparador madrileny tindrà per a aquests dos compromisos a la seva disposició només un dels jugadors que van ser a l'últim Eurobasket, Santi Yusta, del Casademont Saragossa, ja que no pot fer servir els de l'Eurolliga, de l'NBA i de la NCAA. Això provoca que el ventall s'obri molt i hi ha poc per triar, ja que la presència de seleccionables a la lliga Endesa és cada cop més baixa.

En el partit del Nou Congost, del qual ha pres moltes notes, té dos internacionals amb l'equip canari, curiosament tots dos catalans, Miquel Salvó i Eric Vila. Però una de les sorpreses podria arribar de la banda manresana, ja que l'ala extremeny Álex Reyes es troba en un extraordinari estat de forma i, als seus 31 anys, i que podria tornar a l'equip estatal, on va debutar de manera fugaç el 2023.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La noia que va fer riure els Mossos perquè no sabia què estava passant al Congost
  2. Déu em parlava, no recordo si en català o en castellà
  3. Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
  4. Un veí de Sant Llorenç de Morunys, ferit greu per un xoc entre un turisme i un tractor que obliga a tallar la C-26, a Solsona
  5. Investiguen el fill d'Isak Andic perquè se sospita que la mort de l'empresari no va ser un accident
  6. No són 'Els ocells' de Hitchcock, és un carrer de Manresa
  7. Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
  8. Un dossier policial francès inèdit revela detalls desconeguts sobre la detenció i deportació a Espanya del President Lluís Companys

Montse Venturós, exalcaldessa de Berga: "Vaig tenir por de mi mateixa. Tornar a estar bé ha estat una lluita diària"

Montse Venturós, exalcaldessa de Berga: "Vaig tenir por de mi mateixa. Tornar a estar bé ha estat una lluita diària"

Chus Mateo, el nou seleccionador estatal, ha visitat la llotja del Nou Congost

Chus Mateo, el nou seleccionador estatal, ha visitat la llotja del Nou Congost

La Shopping Fest reivindica Manresa com un centre comercial divers i potent

La Shopping Fest reivindica Manresa com un centre comercial divers i potent

Les millors fotos de la segona edició del Shopping Fest

Les millors fotos de la segona edició del Shopping Fest

Les millors fotos de dissabte al matí de la Shopping Fest

Les millors fotos de dissabte al matí de la Shopping Fest

Josep Garcia guanya el primer dia a Alemanya i diumenge serà campió del món d'EnduroGP sent catorzè

Josep Garcia guanya el primer dia a Alemanya i diumenge serà campió del món d'EnduroGP sent catorzè

La Pirata reuneix a Manresa cervesers d’arreu del món per celebrar 10 anys

La Pirata reuneix a Manresa cervesers d’arreu del món per celebrar 10 anys

El Cadí la Seu frega la victòria contra el València (73-74)

Tracking Pixel Contents