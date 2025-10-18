Bàsquet/Lliga Endesa
Diego Ocampo: "El nostre llenguatge corporal a l'inici no ha estat l'adequat"
El tècnic del Baxi s'ha mostrat molt crític per com han afrontat els seus jugadors el partit contra el Gran Canària, tot i que també s'ha volgut autoinculpar
Diego Ocampo ha trigat a entrar a la roda de premsa de després de la derrota contra el Gran Canària i, quan ho ha fet, s'ha mostrat molt crític amb com els seus homes han encarat el duel. "El nostre llenguatge corporal no ha estat l'adequat. Hem sortit i Brussino ha tirat des de vuit metres i ens ho he mirat. Després, un bloqueig directe, i igual. Quan juguem a casa hem d'enviar un missatge al contrari de com volem que es jugui, i això avui no ha passat".
Després, ha admès que "no és tant una crítica cap als jugadors, sinó també cap a mi mateix per no saber tocar les tecles necessàries per fer-ho veure". Seguint en el partit, "hem intentat reaccionar, però ells han anotat moltes cistelles en els darrers segons de possessió i això ens ha frustrat". En aquest moment, però, "és quan hem de veure que no passa res, seguir jugant i passant-nos la bola. Amb dos triples entràvem al partit, però ens hem precipitat".
També ha reconegut que "el Gran Canària és un equip de jugadors experts, que sembla primer que t'adormin el partit, perquè triguen a tirar els tirs lliures, i llavors, tot de cop, acceleren i et superen. També amb una banqueta experta, com s'ha pogut veure en algunes accions. Hem de saber com jugar contra aquests equips".
Una part positiva és que "no ens rendim i al final hem perdut de set per intentar-ho fins al final, amb una falta per fer un trap a última hora. L'equip s'entrena bé i això ho té, però hem de millorar". Finalment, un encàrrec per a Golden, que no ha jugat el darrer quart després de ser substituït per una desatenció. Primer ha dit que era un tema tàctic, però ha acabat amb un avís per a navegants: "Hi ha més partits i segur que ha entès el missatge".
