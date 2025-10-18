Bàsquet/Lliga Endesa
Pere Miró va felicitar el Bàsquet Manresa per la gestió del partit contra el Hapoel Jerusalem
El president, Josep Maria Herms, revela un missatge de l'exdirectiu olímpic en què reconeix els esforços del club per garantir la disputa del partit
El president del Bàsquet Manresa, Josep Maria Herms, ha revelat durant les declaracions en les que ha anunciat l'exvicepresident del COI Pere Miró com a nou membre de l'organigrama del club que aquest el va felicitar per la gestió del duel de l'Eurocup contra el Hapoel Jerusalem. El partit, al final, es va jugar tot els problemes derivats de les manifestacions propalestines de l'exterior i del fet d'haver-se de disputar a porta tancada.
En el mateix audio en què acceptava la invitació del club per ser membre de la fundació, va voler dirigir-se a Herms i "felicitar-te a tu, als membres de la directiva, a l'equip per la manera com vau gestionar el partit del passat dimecres. En les meves experiències he viscut moltes situacions en què l'esport s'ha vist afectat per situacions polítiques en què els estaments no saben com encarar-ho i agafen l'esport com a ostatge. Això és molt complicat d'encarar. En aquest cas, les emocions i la sensibilitat estan a flor de pell. En aquest cas, crec que vosaltres ho heu sabut fer molt bé. Heu defensat els interessos del club dins de comprendre la sensibilitat de la situació. Felicitats de nou i ens veiem ben aviat a la fundació".
Herms va declarar, després de l'enfrontament, que el club s'havia sentit sol a l'hora d'afrontar la situació durant les últimes setmanes, amb el suport de les forces de seguretat, amb els Mossos d'Esquadra al capdavant, que van garantir la seguretat de tothom qui va intervenir en la disputa del partit.
