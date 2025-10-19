Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa és un nodrit grup de vuit equips d'una ACB que només conserva tres imbatuts
El Barça reacciona i infringeix la primera derrota a l'Unicaja i el Lleida també perd la condició d'invicte contra un València que comparteix lideratge amb La Laguna i Joventut
Les primeres jornades de la majoria de competicions solen ser estranyes fins que tothom es posa a lloc i, fins a cert punt, està passant amb la Lliga Endesa. La competició està formada per més de la meitat d'equips que han de compartir les seves evolucions domèstiques amb partits a mitja setmana de competició europea, i això influeix. El Baxi Manresa ho va pagar dissabte, perdent contra un Dreamland Gran Canària que inaugura el seu compte de triomfs, tot i que els rivals que havia tingut eren molt forts. També ho ha fet aquest diumenge un Barça que venia de doble compromís europeu i extraeuropeu, a l'exili del Maccabi i a Dubai, i que ha mirat de pal·liar la sorprenent derrota contra el Hiopos Lleida de vuit dies enrere guanyant a Màlaga, en la revenja de les semifinals de l'any passat.
I tot, en una lliga amb només tres invictes, els que fins ara s'han mostrat més forts, uns sòlids La Laguna Tenerife, Joventut i València. Els taronja han estat els que han trencat la imbatibilitat del Lleida i l'han deixat en el grup de dues victòries. A més, de manera contundent.
Els d'un triomf
El Baxi jugarà dimarts en competició europea a la pista d'un equip que no és que vagi sobre rodes. L'Aris Salònica ha perdut els tres partits de la lliga grega jugats, l'últim dissabte per 108-103 a la pista del Maroussi. Demostra que a d'altres països també hi ha irregularitat, perquè el conjunt hel·lè té un balanç positiu de 2-1 a l'Eurocup, malgrat perdre amb claredat a la pista del Cedevita dies enrere.
Al costat dels manresans a l'ACB, un nodrit grup de vuit equips en què hi ha de tot. Des del Casademont Saragossa i el Breogán, que es van enfrontar dissabte amb la primera victòria gallega (84-88), fins a un San Pablo Burgos que, durant minuts, aquest diumenge, ha fet trontollar les parets del Movistar Arena i ho ha posat difícil al Reial Madrid (90-80).
Els blancs han notat el mateix que el Barça la setmana anterior, quan va no va tenir ni 48 hores per jugar dos partits. L'equip de Scariolo venia d'una severa derrota a la pista de l'Estrella Roja i ha entrat a l'últim quart amb el resultat igualat, però entre Campazzo i Hezonja l'han dut a la victòria. Els castellans, però, no semblen el típic equip al qual s'assegura el descens, tot i ser els únics que van pujar.
En el grup també hi són els blaugrana, que aquest cop han tingut més hores des del seu partit de dijous. Conscients de les seves dues derrotes, els de Peñarroya han dut gairebé sempre la iniciativa contra un Unicaja que romania invicte. Han guanyat per 77-83 sabent gestionar, per fi, un final igualat.
I ho han fet de la mà de les estrelles. de Shengelia (18 punts) a la primera part i de Punter (17) en el tram final. Pels malaguenys, als quals encara s'adapten els fitxatges, els màxims anotadors només en van fer 11.
Tanquen aquest nombrós grup el MoraBanc Andorra, després de la seva miraculosa victòria de dissabte contra un Girona a qui enfonsa en l'últim lloc, el propi Gran Canària i un Surne Bilbao que ha competit molt poc a la pista de la Penya. Els bascos reben els andorrans en la propera jornada i després visiten el Congost. És un dels equips a qui caldria mantenir per sota.
L'altre cuer, per cert, és un Granada que ha posat les coses molt difícils a un Baskonia que encara no sap com té dues victòries a la lliga i que ha vençut per 80-83 en un duel que Matt Thomas hauria pogut enviar a la pròrroga.
Els tres líders
I tot per arribar als tres líders. La Laguna Tenerife va trencar la imbatibilitat de l'altre invicte, l'UCAM Múrcia, dissabte, i aquest diumenge l'han seguit el València i el Joventut. Els de Pedro Martínez no han tingut por de Barris Nord (78-99) i els verd-i-negres, en el millor inici des del 2009, segueixen el ritme de Ricky Rubio (101-69). Ara caldrà seguir les evolucions europees per preveure què pot passar en la jornada 4.
