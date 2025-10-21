Bàsquet/Eurocup
El Baxi Manresa guanya un partit capicua contra l'Aris Salònica i suma el tercer triomf a l'Eurocup (79-86)
Els bagencs es basen en un primer i un últim quarts en què Plummer, Ubal i el joc a les dues cistelles d'Obasohan marquen la distància
El Baxi Manresa ha guanyat a Salònica (79-86) perquè té més arguments que un Aris que no s'assembla gens al de les dècades dels vuitanta i els noranta. En el partit europeu número 58 d'un Dani Pérez que iguala el rècord de Joan Creus, el primer i el darrer quarts han estat determinants, amb aportacions puntuals i decisives de Plummer i Ubal i un Obasohan que ha estat un colós al nord de Rodes, tot i el mal dia en els tirs lliures. Tercer triomf seguit per continuar a la part alta.
No es pot dir que l'inici del partit hagi estat entre els cent millors de la història de tots dos clubs, però el Baxi, almenys, ha agafat un primer avantatge de 0-5. En defensa, ha après la lliçó del mal inici contra el Gran Canària i en dos minuts i mig ja estava en bonus per quatre faltes comeses, però l'Aris no anotava i feia aturar el partit al tècnic Karaicic.
Enoch no ha fet els primers punts locals fins a 6.46 per al primer descans, però els hel·lens podien explotar la línia de tirs lliures. El Baxi, per la seva banda, ha arribat a tenir fins a onze punts (3-14), abans que Harrell evités l'escapada amb un 2+1 i un robatori.
Els percentatges grecs de tir, lliures inclosos, eren baixíssims i els manresans estaven deixant escapar una oportunitat per agafar renda, quan Plummer ha encadenat una de les seves ratxes amb tres triples seguits i ha deixat el 18-27. I encara perquè Obasohan ha errat dos tirs lliures.
Decisions equivocades
Ha estat el preludi d'un inici de segon quart en què les pérdues han tornat a aparèixer. Entre això i un triple de Mitrou-Long, l'Aris s'ha posat a un punt, amb un parcial de 13-5 tot i fer un partit fluix. A més, el Baxi estava perdent el focus en atac i cometent faltes quan no tocava. Sense estar en bonus, dues de tir han posat els grecs per davant per primer cop mitjançant Bochoridis (36-34).
Semblava que el Manresa havia aturat la sagnia novament amb Plummer a la pista i sis punts seguits. Però ha tornat la precipitació i les males decisions. Enoch feia mal a la zona, sense Kao amb tres faltes, i a fora (43-40) i el públic s'animava. Encara sort que Steinbergs ha empatat amb un triple i Obasohan ha tret petroli en un tir de tres per llançar tres tirs lliures però tornar-ne a fallar dos i establir el 43-44 al descans.
El ritme de l'inici del tercer quart no ha tornat a ser l'adequat. Massa lentitud i un triple de Kulboka que posava tres punts d'avantatge per a l'Aris (51-48). L'exemple del tobogan era un Obasohan capaç de fer 1 de 7 en tirs lliures i llavors anotar vuit punts en tres jugades (53-56).
Capítol a part mereixien els tirs lliures errats pels catalans. Al final del tercer quart el percentatge era del 50% i això feia que no es pogués obrir forat. Per contra, Plummer seguia traient tirs lliures, tot i que l'encert no era tan gran des de fora, i el Baxi ha arribat a l'últim descans guanyant per dos (64-66).
Tot i un começanment de període novament confús i igualat, un bàsquet sobre la botzina d'Obasohan, enorme en la defensa i tres accions de mèrit i de desig d'Ubal han semblat trencar el partit a 6.17 . I encara més quan ell mateix ha anotat un triple lateral amb el seu novè punt seguit (66-79, a 5.35).
El problema podia ser l'excés de conservadurisme, com s'ha demostrat amb quatre punts seguits dels locals. L'ordre d'Ocampo de passar-se la bola i buscar espais en la porosa defensa amfitriona feia pensar que no s'havia de patir. Sí que ha passat després d'un triple de Harrell i una pèrdua per 24 segons (77-83, a 2.14). Però Mitrou-Long ha errat un triple que hauria donat més vida i el dinovè punt d'Obasohan ha estat el principi del final.
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola