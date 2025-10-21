Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet/Eurocup

El Baxi Manresa queda abocat a jugar a Israel el partit de tornada contra el Hapoel Jerusalem per decisió de l'Eurolliga

L'empresa que també regeix l'Eurocup anuncia que els equips hebreus podran jugar a casa a partir de l'1 de desembre i els bagencs es veurien obligats a jugar a Jerusalem el 30, tot i tenir ja pagat el viatge a Belgrad

El Baxi tornaria la visita al Hapoel al Pais Arena el 30 de desembre

El Baxi tornaria la visita al Hapoel al Pais Arena el 30 de desembre / Joaquim Alberch/Euroleague

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Baxi Manresa es podria veure obligat a jugar a Jerusalem el partit de la dotzena jornada de l'Eurocup a la pista del Hapoel si es compleix la decisió presa aquest dimarts per l'ECA (Euroleague Comercial Assets), l'empresa que regeix l'Eurolliga i també la competició que disputen els bagencs. Aquesta ha decidit aquest dimarts que els equips hebreus de les seves competicions puguin tornar a jugar partits als seus pavellons en territori israelià després de l'alto el foc signat la setmana passada i el Baxi ha de jugar a la pista del Hapoel el dia 30 del mateix mes.

Aquesta decisió, a part del perjudici esportiu i de logística que suposa als manresans haver de visitar pista contrària i un país que gairebé ha estat tancat al món dos anys, també provoca un problema econòmic ja que, segons ha avançat El Ganxo, el club ja tenia comprat el viatge a Belgrad, on ara mateix el Hapoel actua a l'exili, per jugar-hi el partit.

Així, segons la nota de l'Eurolliga, "els clubs membres [els propietaris] s'han reunit per tractar la situació a Israel i Gaza, després dels recents anuncis d'alto el foc i les iniciaitves de pau". Després "d'una discusió a consciència, els clubs de l'ECA han estat d'acord a proposar l'1 de desembre com a data per tornar a Israel".

De tota manera, aquesta no és una decisió final, ja que "l'Eurolliga continuarà monitoritzant els esdeveniments, estarà en contacte amb les autoritats locals i internacionals i visitarà els equips i totes les organitzacions rellevants com l'ELPA (Associació de Jugadors de l'Eurolliga), EHCB (la d'entrenadors) i la UEBO (La Unió de Lligues Europees) per assegurar que la seguretat i el benestar siguin la prioritat absoluta.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
  2. Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
  3. Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
  4. María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
  5. Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
  6. Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
  7. Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola
  8. Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»

Robatori milionari al Museu d’Història Natural de París: detenen una jove que va sostreure palletes d'or valorades en 1,5 milions d'euros

Robatori milionari al Museu d’Història Natural de París: detenen una jove que va sostreure palletes d'or valorades en 1,5 milions d'euros

El ‘setlist’ i les col·laboracions de ‘Lux’, el nou disc de Rosalía: de Björk a Sílvia Pérez Cruz i l’Escolania de Montserrat

El ‘setlist’ i les col·laboracions de ‘Lux’, el nou disc de Rosalía: de Björk a Sílvia Pérez Cruz i l’Escolania de Montserrat

Un tornado sobtat al nord de París deixa un mort i quatre ferits de gravetat

Un tornado sobtat al nord de París deixa un mort i quatre ferits de gravetat

Pablo Duchement, pèrit judicial: «No tot el ‘bullying’ és una qüestió d’autoestima, hi ha nens que són psicòpates»

Pablo Duchement, pèrit judicial: «No tot el ‘bullying’ és una qüestió d’autoestima, hi ha nens que són psicòpates»

Una xarxa elèctrica més intel·ligent i flexible: Experts del sector destaquen al Solsonès les necessitats de la comarca

Una xarxa elèctrica més intel·ligent i flexible: Experts del sector destaquen al Solsonès les necessitats de la comarca

Avís per fortes ventades: ratxes de més de 72 km/h aquest dijous

Avís per fortes ventades: ratxes de més de 72 km/h aquest dijous

El Baxi Manresa queda abocat a jugar a Israel el partit de tornada contra el Hapoel Jerusalem per decisió de l'Eurolliga

El Baxi Manresa queda abocat a jugar a Israel el partit de tornada contra el Hapoel Jerusalem per decisió de l'Eurolliga

L'altre concursant d'Operación Triunfo 2025 que ha trepitjat el Kursaal de Manresa

L'altre concursant d'Operación Triunfo 2025 que ha trepitjat el Kursaal de Manresa
Tracking Pixel Contents