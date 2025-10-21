Bàsquet/Eurocup
El Baxi Manresa queda abocat a jugar a Israel el partit de tornada contra el Hapoel Jerusalem per decisió de l'Eurolliga
L'empresa que també regeix l'Eurocup anuncia que els equips hebreus podran jugar a casa a partir de l'1 de desembre i els bagencs es veurien obligats a jugar a Jerusalem el 30, tot i tenir ja pagat el viatge a Belgrad
El Baxi Manresa es podria veure obligat a jugar a Jerusalem el partit de la dotzena jornada de l'Eurocup a la pista del Hapoel si es compleix la decisió presa aquest dimarts per l'ECA (Euroleague Comercial Assets), l'empresa que regeix l'Eurolliga i també la competició que disputen els bagencs. Aquesta ha decidit aquest dimarts que els equips hebreus de les seves competicions puguin tornar a jugar partits als seus pavellons en territori israelià després de l'alto el foc signat la setmana passada i el Baxi ha de jugar a la pista del Hapoel el dia 30 del mateix mes.
Aquesta decisió, a part del perjudici esportiu i de logística que suposa als manresans haver de visitar pista contrària i un país que gairebé ha estat tancat al món dos anys, també provoca un problema econòmic ja que, segons ha avançat El Ganxo, el club ja tenia comprat el viatge a Belgrad, on ara mateix el Hapoel actua a l'exili, per jugar-hi el partit.
Així, segons la nota de l'Eurolliga, "els clubs membres [els propietaris] s'han reunit per tractar la situació a Israel i Gaza, després dels recents anuncis d'alto el foc i les iniciaitves de pau". Després "d'una discusió a consciència, els clubs de l'ECA han estat d'acord a proposar l'1 de desembre com a data per tornar a Israel".
De tota manera, aquesta no és una decisió final, ja que "l'Eurolliga continuarà monitoritzant els esdeveniments, estarà en contacte amb les autoritats locals i internacionals i visitarà els equips i totes les organitzacions rellevants com l'ELPA (Associació de Jugadors de l'Eurolliga), EHCB (la d'entrenadors) i la UEBO (La Unió de Lligues Europees) per assegurar que la seguretat i el benestar siguin la prioritat absoluta.
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
- Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»