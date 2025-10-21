Bàsquet/Eurocup
Diego Ocampo: "Estem contents perquè hem mostrat molt caràcter"
L'entrenador del Baxi dona mèrit a haver assolit la victòria en un ambient tan fort per al visitant com el del Nick Gallis Hall
L'entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampoha viscut una de les rodes de premsa més satisfactòries de la temporada, amb el primer triomf del curs a fora de casa. Segons el seu punt de vista "hem començat el partit molt bé perquè hem començat bé defensant l'un contra un i movent bé la bola. És cert que que hem tingut encert amb els triples de Plummer i amb això hem agafat més confiança. De tota manera, al segon quart l'Aris ha jugat una millor defensa, canviant en la defensa de la continuació i hem parat el nostre atac".
Tot i això, "en aquest moment crític hem tornat a defensar bé, a circular i hem acabat el segon quart més o menys bé". En la segona meitat hem continuat bé a darrere i controlant el rebot. A més, Obasohan ha jugat una bona defensa individual i hem pogut córrer. Hem agafat avantatge sobre la defensa i jugat al contraatac".
En el tram final del partit, quan l'equip ha agafat una diferència per damunt dels deu punts i es tractava de no deixar tornar l'Aris al partit, "com ja sabem, aquí no és mai fàcil i hem tingut problemes amb la seva pressió. Hem intentat jugar amb més lentitud i es tracta d'atacar sense pensar si tenim el partit guanyat o no". De tota manera, "estem molt contents perquè hem mostrat molt caràcter i ho hem fet bé contra un molt bon equip i un ambient espectacular", el que s'ha viscut al rebatejat com a Nick [amb nomenclatura estatunidenca] Gallis Hall.
