Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa és l'últim botxí a casa d'un Reial Madrid que vol batre diumenge el rècord d'imbatibilitat
Els blancs han encadenat 33 triomfs consecutius a casa després de caure contra els bagencs i amenacen la millor marca del Barça del 2009 del Barça a la lliga
El Baxi Manresa és l'últim equip que va vèncer el Reial Madrid a la pista blanca a la lliga. Va ser el 31 de març del 2024, quan va guanyar a l'aleshores WiZink Center [ara Movistar Arena] per 72-83 en duel de la lliga regular. Els blancs van iniciar llavors una ratxa de 33 partits consecutius sense caure al seu feu que iguala el rècord del Barça del 2009. Contra el darrer botxí, per tant, el voldrà superar en el partit de diumenge a les set de la tarda.
En aquell partit, jugat un diumenge al migdia, van destacar els 20 punts de Brancou Badio i els 16 i 20 de valoració de Devin Robinson. A més, era el segon triomf en tres anys al mateix escenari, ja que el 2022 l'equip de Pedro Martínez hi havia vençut per un resultat molt similar, 75-86.
Curiosament, els manresans han guanyat tres cops en deu anys a pista contrària, però segueixen sense saber què significa guanyar els blancs a casa des de les semifinals de la lliga del 1998. La temporada passada hi van estar a prop, però Saint-Supéry va errar un triple que hauria trencat la mala estrugança. Des de l'any passat, el Madrid va estar a punt de perdre a casa la setmana següent, amb un arbitratge molt discutit contra el Joventut, davant del Barça, amb un triple errat per Metu, o en un duel contra l'Andorra en què es va convertir en tir de dos un triple de Kuric que hauria dut a la pròrroga, però sempre se n'ha sortit.
El tècnic del Manresa, Diego Ocampo, admet que "poder guanyar es pot, les probabilitats hi són, però no hem ni de pensar-hi. Tenim força feina a jugar al cent per cent i amb intel·ligència cada segon"
