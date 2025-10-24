Bàsquet/Eurocup
Diego Ocampo: "Si hi ha un 0,001% de risc en el viatge a Israel, el Baxi Manresa no hi anirà"
L'entrenador gallec diu que confia en l'organització del partit del 30 de desembre a la pista del Hapoel, després de la decisió de l'Eurolliga de tornar a jugar al país hebreu des del dia 1 d'aquell mes
L'entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha estat clar en la seva última frase. Tot i que encara falten dos mesos per visitar, presumiblement, Jerusalem en el partit de la dotzena jornada de l'Eurocup, ha estat clar al respecte. "Tinc clar, com a entrenador del Baxi Manresa, que si hi ha un 0,001% de possibilitats de risc, l'equip no hi anirà".
La seva opinió arriba després que dimarts l'Eurolliga fes un comunicat en què deia que els equips israelians, depenent de com evolucioni l'alto el foc a la zona, podran tornar a jugar partits a les seves pistes a partir de l'1 de desembre. Això afectaria el Baxi, que ha de tornar la visita al Hapoel Jerusalem el 30 d'aquell mes. El club comptava de jugar el duel a Belgrad, on l'equip israelià està acollint els partits com a local en aquesta primera fase de la competició.
Segons Ocampo, "aquest és un tema interessant, perquè quan sembla que ja te n'alleuges, torna a sortir. Ja veurem què passa. Entenc que una organització com l'Eurolliga garanteix que si hi vas, no hi passarà res. Confio en què les organitzacions fan bé la seva feina. Quan arribi aquell moment, evidentment ho gestionarem", tot i que ha deixat clar que no pensen córrer cap risc al respecte.
El partit es jugaria al Pais Arena de Jerusalem. Si la decisió de l'Eurolliga es manté, el Hapoel ja hi haurà disputat dos partits abans, davant del Reyer Venècia, el dia 4, i contra l'Hamburg Towers, el 9. En tots dos casos, són conjunts de països no obertament hostils amb Israel per la invasió de Gaza com l'estat espanyol. Cal recordar que els tres partits que equips israelians han jugat a la pista d'equips d'ACB, la setmana passada, es van haver de disputar a porta tancada pels incidents a l'exterior dels recintes.
El València també opina
I un altre dels equips afectats per aquesta decisió de l'Eurolliga és el València Basket. En el seu cas, hauria de visitar dos cops Tel Aviv, per jugar a la pista del Maccabi el 18 de desembre, dotze dies abans que el Baxi, i a la del Hapoel el 5 de febrer, abans de la Copa que ha d'organitzar.
Entre setmana, el seu entrenador, Pedro Martínez, va declarar que està d'acord que els equips puguin jugar als seus pavellons i que hi hagi "normalitat a les competicions", però hi va introduir "matisos". Va assegurar que "no estem gaire tranquils. Quan veiem les notícies, no veiem que la situació estigui normalizada com ens agradaria. La pregunta que em faig és per què el 25 de novembre no és segur jugar a Israel i deu dies després sí que ho és?" i va afegir que "els directius que han pres la decisió no han de viatjar a Israel".
Aquestes declaracions van merèixer la resposta, a través de les xarxes socials, del propietari del Hapoel, Ofer Yannay. En una piulada a X va respondre: "Hola, Pedro. Registre d'1-3 [una victòria i tres derrotes] contra el Hapoel vol dir que no hauries d'estar tranquil. Imagina que puja a 1-4. Potser el València es plantejaria tenir un nou entrenador".
La resposta de Martínez va ser molt calmada: "Hola, Ofer. Gràcies per pensar en el meu futur, però no et preocupis perquè tot està sota control. Salut i pau per a tu i els teus". L'endemà, el tècnic taronja va retuitejar una informació sobre un altre bombardeig israelià al sud de Gaza tot i l'acord.
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Tres menors del Berguedà són denunciats per agredir sexualment una companya de l'escola i gravar els fets
- L'episodi de ventades deixa arbres caiguts, cotxes danyats, parcs tancats i carreteres tallades a la regió
- Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
- Els propietaris del bar Cal Negre de Berga: «Com més solitaris ens tornem, més calen els bars»