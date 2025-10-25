Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa vol complicar la vida al Reial Madrid amb persistència i intel·ligència
L'equip d'Ocampo, amb balanç d'1-2 a la lliga, sap de les dificultats de vèncer el vigent campió, tot i els dubtes que aquest ha ofert en l'inici de l'etapa amb Sergio Scariolo
El Baxi Manresa ha disposat de tres dies sencers des de l'arribada de Grècia fins al viatge a Madrid i, en un tram de calendari en què no té temps de res, els ha intentat aprofitar per agafar energia de cara al que ve. I la primera estacio és aquest diumenge (19 hores, DAZN) el Movistar Arena per retre visita al campió. Com sempre que es juga contra els blancs, a l'equip hi ha consciència sobre la dificultat, però aquests dies el club bagenc pot treure pit d'haver estat el darrer que ha guanyat en aquest escenari el ACB, la qual cosa li demostra que, fent les coses bé, hi pot haver una oportunitat.
El seu tècnic, Diego Ocampo, haurà de descartar un basquetbolista com va passar a Salònica, després de la recuperació de Knudsen. Allà va ser Max Gaspà, el primer candidat gairebé sempre, però caldrà esperar. A davant, un conjunt que s'està reconstruint després d'importants baixes [sobretot la de Musa] i moltes incorporacions, la majoria de les quals [Procida, Maledon, Lyles, Okeke o Almansa, a part de Krämer, ex del Tenerife] sense experiència a la lliga.
A més, ha canviat l'entrenador. Si Chus Mateo va viure un parell de temporades de continuïtat sobre la feina que havia fet Pablo Laso, Sergio Scariolo representa un canvi gran, i l'equip ho està notant. Va perdre la Supercopa i ja ha deixat escapar quatre victòries en nou partits entre ACB i Eurolliga, l'última dimecres, quan va cedir a Belgrad contra el Maccabi amb un triple en els últims moments. De tota manera, amb el coixí que li dona la bateria de veterans com Campazzo, Llull, Tavares, Abalde, Feliz o Hezonja, té prou arguments com per pensar que serà difícil fer-li mal.
A davant, un Baxi que també està en construcció i que, a nivell de resultats, encadena resultats de tot tipus. A la lliga està en dèficit (1-2) i paga un calendari inicial complicat, amb tres dues de cinc davant de conjunts de play-off. El seu tècnic, de tota manera, insisteix que ara és quan cal posar les bases i que, de cara a Madrid, cal utilitzar la persistència en l'esforç i la intel·ligència per tenir opcions.
Així, assegura que "no és bo trobar-te mai el Madrid perquè té molts jugadors, molt bons i ben preparats. Ens hem de centrar en jugar al cent per cent a cada segon independentment del que estigui passant, de si fallem, de l’arbitratge o si fan una gran cistella. Hem de donar-ho tot des del punt de vista físic i emocional i també fer-ho amb intel·ligència. Això és el que a mi m’ocupa de cara a competir".
Sobre el rival, "estan construint un equip amb jugadors nous, un equip tècnic nou i un entrenador expert. Són estils diferents que no s’han de comparar, sobretot quan ho fas amb equips que s’acaben, estan al mig del seu rendiment o arrenquen". I va destacar dos dels nous, Okeke i Lyles. "S’estan adaptant molt bé i ràpidament. Tenen un gran nivell físic, un gran coneixement del joc, juguen amb pausa i saben quan córrer. Tots dos tenen bastanta bona tècnica, Lyles al pal baix i Okeke de cara, i també córrer. Tots dos són molt complets en físic i en coneixement de joc".
