Alfonso Plummer és baixa per al Baxi Manresa de cara al partit a la pista del Reial Madrid

El club informa d'una lesió a l'adductor de la cama dreta de l'escorta porto-riqueny, encara sense previsió de durada

Alfonso Plummer, en el partit contra l'Aris de dimarts passat

Alfonso Plummer, en el partit contra l'Aris de dimarts passat / Euroleague

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Baxi Manresa ha informat, una hora abans de partit, que l'escorta porto-riqueny Alfonso Plummer no podrà jugar a la pista del Reial Madrid (19 hores, DAZN) per culpa d'una lesió a l'adductor de la cama dreta. No s'ha especificat data de retorn i la recuperació marcarà el seu retorn, tot i que sembla complicat que pugui actuar en els següents compromisos, començant pel de dimecres contra el Bahçesehir de l'Eurocup.

Com que el Baxi tenia els tretze jugadors disponibles a la convocatòria, ara disposarà dels dotze justos per jugar i Diego Ocampo no haurà de descartar ningú. Plummer encara no s'havia perdut cap partit des que va arribar i estava en plena línia ascendent, amb dobles dígits de puntuació en els sis últims enfrontaments, excepte contra el Gran Canària, i 18 en el darrer a la pista de l'Aris.

