Bàsquet/Lliga Endesa
Alfonso Plummer és baixa per al Baxi Manresa de cara al partit a la pista del Reial Madrid
El club informa d'una lesió a l'adductor de la cama dreta de l'escorta porto-riqueny, encara sense previsió de durada
El Baxi Manresa ha informat, una hora abans de partit, que l'escorta porto-riqueny Alfonso Plummer no podrà jugar a la pista del Reial Madrid (19 hores, DAZN) per culpa d'una lesió a l'adductor de la cama dreta. No s'ha especificat data de retorn i la recuperació marcarà el seu retorn, tot i que sembla complicat que pugui actuar en els següents compromisos, començant pel de dimecres contra el Bahçesehir de l'Eurocup.
Com que el Baxi tenia els tretze jugadors disponibles a la convocatòria, ara disposarà dels dotze justos per jugar i Diego Ocampo no haurà de descartar ningú. Plummer encara no s'havia perdut cap partit des que va arribar i estava en plena línia ascendent, amb dobles dígits de puntuació en els sis últims enfrontaments, excepte contra el Gran Canària, i 18 en el darrer a la pista de l'Aris.
- Elena Codina, pediatre: «Els nens poden passar 8 hores al dia a l'escola sense cap legislació que els protegeixi a nivell ambiental»
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- Centenars de joves cristians es troben a Montserrat: «La música i les xarxes socials estan apropant moltíssima gent a Déu»
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- Muntanyes i turons il·luminats al Bages, Berguedà, Solsonès i Anoia