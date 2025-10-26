Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un Baxi Manresa desencertat s'estampa contra el joc interior del Reial Madrid (87-75)

La baixa de Plummer alimenta uns paupèrrims percentatges de tir exterior en un partit dominat per Tavares en què l'equip d'Ocampo tampoc no atura Lyles i Garuba

Les imatges del Reial Madrid - Baxi Manresa

Les imatges del Reial Madrid - Baxi Manresa / Sara Gordon / ACB Photo

Manresa

El Baxi Manresa ha informat abans del partit a la pista del Madrid que no podia comptar amb Alfonso Plummer, amb un problema a l'adductor. La falta del millor tirador s'ha notat després a la pista. La falta de tir exterior, contra un rival en què Tavares ha dominat com ha volgut la zona, ha pesat en un conjunt bagenc a qui s'ha acabat la força en el darrer quart. A més, els altres interiors blancs, Lyles i Garuba (40 punts entre els tres) han col·laborat en la tercera derrota en quatre cites manresana a la lliga.

El Baxi ha sortit a córrer i amb Akobundu-Ehiogu contra Tavares per cansar el cap-verdià, ja que el seu teòric relleu, Bruno Fernando, està buscant equip. El nigerià ha clavat un mat al vol després de fallar una safata i Obasohan ha posat el 0-7 en transició. Per contra, el joc del Madrid amb el seu pivot gran feia patir els bagencs (6-7).

A més, l'equip d'Ocampo s'ha fet un tip de perdre pilotes (cinc en sis minuts) en el bot i en la zona i ha entrat en una sequera que ha provocat que els blancs capgiressin el resultat amb dos tirs lliures de l'ínclit Tavares (11-7). Un triple d'Abalde (parcial de 14-0) obligava el tècnic gallec a aturar el partit.

Quan el gegant ha anat a descansar, ha deixat un latifundi a la zona que ha aprofitat Golden per anotar sis punts i, després, Obasohan ha posat l'equip a dos, eixamplats per Campazzo per tancar el quart (21-17).

El trànsit a la zona

El segon període ha arrencat amb un intercanvi de cistelles que mantenia la diferència al voltant dels cinc o set punts. La defensa dels manresans era prou bona, però en atac es combinaven accions de tot tipus, amb Obasohan (9 punts) com a referència i un 28-27 en l'equador del tram.

Eren provisions per a l'entrada de nou de Tavares (a 4.10). I amb ell han tornat els problemes, les rectificacions de tirs i les dificultats a la zona. Tot i això, Olinde, amb cinc punts i un triple, ha aconseguit aturar la que havia estat la primera aturada blanca (38-30). L'equip s'ha posat a cinc punts, ampliats per Abalde per tancar un període de dues cares depenent de si el Madrid tenia el seu pivot titular a la pista.

El Baxi ha sortit al tercer quart mirant de trobar encert des de l'exterior, però li costava trobar-lo i a la zona tenia la barrera posada. Era el moment de mirar de tapar l'hemorràgia i que el Madrid no s'escapés de gaires punts per no haver de remar després massa. Tavares i Lyles feien mal i el resultat rondava el doble dígit.

El problema per al Manresa era que amb un 2 de 14 en triples era complicat amenaçar un rival com aquest. A sobre, Steinbergs marxava de la pista amb cinc faltes i Lyles posava la màxima distància de 55-42 a 4.09. El Baxi no trobava la manera de reduir la distància, que ha estat de quinze (61-46) i, a més, estar en bonus i portar el rival a la línia de tirs lliures, tampoc no ajudava.

Scariolo ha hagut de donar descans a Tavares i automàticament el Baxi ha rebaixat a vuit, i encara haurien pogut ser menys per entrar al darrer quart amb opcions (65-55).

Però els tirs de fora seguien sense entrar i, goteta a goteta, el Madrid anava posant distància, ara amb dos punts d'un discutit de Maledon o amb cops de dits de Garuba. Calia trencar la dinàmica per posar por a un Madrid que ja havia tret 26 tirs lliures per 12 dels catalans, però el 78-61 a sis minuts semblava complicat d'aixecar. I més quan tornava Tavares.

L'última esperança la donava Ubal amb cinc punts seguits i encara tres minuts per davant. I encara més Reyes i Benítez, que han situat l'equip a deu a dos minuts (81-71). Però una falteta de Kao a Hezonja ha estat l'última empenta per fer quedar el triomf a casa.

TEMES

