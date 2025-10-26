Bàsquet/Lliga Endesa
Diego Ocampo: "Ens anirà bé per aprendre a atacar i defensar equips d'aquest nivell"
L'entrenador gallec del Baxi es mostrava content per l'actitud del seu equip i per l'esperit de lluita, tot i que lamentava no haver pogut competir fins al final contra el Reial Madrid
Malgrat la derrota final a la pista del Reial Madrid, el tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha declarat, al final de l'enfrontament, que "estem molt contents del partit per la lluita, entrega i actitud demostrats durant tot el partit contra un Madrid que ha sortit amb el partit molt preparat, com esperàvem. Cap dels jugadors no s'ha queixat, ni s'ha rendit, i això és important, perquè la manera de construir un equip que sigui competitiu és aquesta".
En aquest sentit, i per explicar la diferència de punts que hi ha hagut, "ha estat clau la bona defensa dels jugadors exteriors del Reial Madrid, sumats a la bona intimidació i feina dels interiors, Garuba i Tavares, que ens ha condicionat en les penetracions i ens ha dificultat trobar tirs. Per això no hem circulat la bola com hauríem volgut i no hem trobat llançaments bons. Això ha permès al Madrid anar tenint un avantatge de deu punts que no hem estat capaços de capgirar". En aquest sentit, també ha lamentat "alguna pilota perduda i algun tir fàcil ens hauria pogut fer abaixar la diferència a cinc o sis punts i competir més".
De cara al futur i als partits que li venen, com el de dimecres contra el líder del grup a l'Eurocup, el potent Bahçesehir turc, "hem d'aprendre com atacar defenses d'aquest nivell i, defensivament, contenir jugadors que poden tirar i penetrar. Ho podem fer millor. Contents de la lluita i amb ganes de millorar".
