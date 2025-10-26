Bàsquet/Lliga Endesa
El València venç la Penya i comparteix la primera posició a la Lliga Endesa
El Girona i el Bilbao obtenen el primer triomf de la temporada a l'ACB i ja només queda el Granada sense guanyar cap partit
El València Basket ha aprofitat una estrebada al final del tercer període per escapar-se el just i necessari i derrotar el Joventut (102-90) en el duel d’invictes, juntament amb La Laguna Tenerife, de la lliga. L’equip de Pedro Martínez comparteix, amb els canaris, el capdavant de la classificació després d’un partit igualat en la primera part i en què els taronja han trobat De Larrea i Kameron Taylor en el moment decisiu per aconseguir diferències.
L’estatunidenc, amb 17 punts, ha destacat en l’habitual joc coral de l’equip de Pedro Martínez per abatre una Penya que ha tingut en un altre ex del Manresa, Cameron Hunt, el seu millor home, amb 28 punts (7 de 10 en triples).
Dos equips de la lliga han aconseguit la primera victòria i han deixat sol el Granada a la cua. El Surne Bilbao ha derrotat per 81-71 el MoraBanc Andorra en un duel que ha arribat a guanyar de 21. Per fi han trobat els bascos el tirador Jaworski, autor de 20 punts, per sotmetre un equip de Plaza que va guanyar de manera miraculosa la setmana anterior, però al qual li costa competir. Aquest diumenge, Udeze ha fet 14 punts.
També ha guanyat el Girona (85-81), un triomf de mèrit contra un Gran Canària davant del qual empata a un triomf. La reacció al final del segon quart ha seguit a la represa amb Livingston comandant les operacions. En canvi, el Baskonia ha tornat a fallar i ha caigut a Múrcia per 89-84. No hi ha hagut manera d’aturar un DeJulius molt efectiu, amb 25 punts i 30 de valoració.
