Bàsquet/Eurocup
El Baxi Manresa es juga contra un dels favorits, el Bahçesehir, el lideratge europeu a dues bandes
Els bagencs reben l'únic imbatut del grup i podrien situar-se primers depenent també del resultat del Cedevita a Ljubljana contra l'Aris
Amb una primera fase de l'Eurocup tan llarga (18 jornades) encara es pensa menys en les posicions finals que en sobreviure fins al febrer a la marató de partits. Però el format de la competició dictamina que no és igual quedar dels dos primers del grup que tercer. En el primer cas, hi ha l'estalvi d'una eliminatòria de vuitens de final, la qual cosa és prou apreciable. Segurament la classificació encara farà moltes voltes, però el Baxi Manresaes juga aquest dimecres (20.45 hores, Esport3 i Movistar) la possibilitat de situar-se líder, depenent del seu resultat contra el favorit del grup i del que es doni a Ljubljana, en el partit entre el Cedevita i l'Aris que començarà una hora abans.
L'equip tornarà tenir la baixa d'un Alfonso Plummer que ja no va poder actuar a Madrid per culpa d'un problema a un adductor. Aquesta situació no el deixa exercitar-se amb normalitat. Tot i això, un dels tècnics assistents de Diego Ocampo, Nacho Juan, explicava a la prèvia que «l'equip està bé, tot i que nota la càrrega de partits. Malgrat la derrota a Madrid, les sensacions competitives segueixen sent bones. Ens falten encara moltes coses per millorar però precisament l'Eurocup ha de servir de plataforma per progressar en aquests detalls».
Un rival poderós
Juan admetia que el Bahçesehir "és segurament la millor plantilla del nostre grup. Serà un partit de moltíssima responsabilitat individual, d'afrontar els desafiaments que tingui cadascú". Respecte de la seva plantilla "tenen molt bons generadors, sobretot en la posició de base amb Malachi Flynn, un dels millors de la competició, i també jugadors per dins que, físicament, suposaran un repte per a nosaltres".
En la plantilla turca, per exemple, hi ha vells coneguts com Caleb Homesley, un ala que la temporada passada va jugar al Gran Canària, o Kenan Sipahi, qui va actuar al Betis la temporada que es va interrompre per la pandèmia i, ara fa quatre cursos, va intervenir en dotze partits amb el Casademont Saragossa.
En posicions més interiors, tot i que amb capacitat per obrir-se, destaca Tyler Cavanaugh, ala-pivot que va ser al Tenerife la temporada 2020-21, i Trevion Williams, un pivot amb experiència recent a l'Eurolliga amb l'Alba Berlín i el Maccabi.
El tècnic assistent dels manresans també ha volgut destacar la tornada en competició europea a un Congost amb públic, després de l'experiència contra el Hapoel. "L'equip ja es va trobant molt a gust amb l'empenta i l'energia extra que dona el Nou Congost i aquest cop ha de ser una nova oportunitat per gaudir i créixer com a equip. És important seguir transmetent l'alegria en el joc per enganxar l'afició i que ens ajudi".
Tot i que només hagin passat quatre jornades, el Bahçesehir és el conjunt amb una valoracíó més alta dels vint que formen part de la competició, amb 119,3 crèdits. També és qui assisteix més i qui roba més pilotes. Com deia Nacho Juan, la seva estrella és un Malachi Flynn draftejat en la primera ronda del draft del 2020 i que ha actuat en quatre equips de l'NBA. De tota manera, els turcs venen de rebre una dura derrota a la lliga per 65-83 contra l'Esenler, en un partit en què ell no va jugar.
