Diego Ocampo: "Em frustra començar a fer bé les coses massa tard"

El tècnic gallec considera que en els cinc primers minuts l'equip no ha mostrat el que havien entrenat i considerat que era transcendental contra el Bahçesehir

Diego Ocampo s'ha fet un tip de donar ordres des de la banda

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El tècnic del Baxi, Diego Ocampo, ha trigat moltíssim a aparèixer a la sala de premsa després del partit. Quan ho ha fet, ha explicat que "sabíem que com comencéssim era molt important i en vam parlar molt perquè com anessin els cinc primers minuts era transcendental per defensar els seus primers atacs i agafar confiança des de la defensa i no ho hem fet. Hem de treballar molt com hem començat el primer i el tercer quarts. No és un tema de si fiques un tir o no, sinó com utilitzes les faltes, com interromps el seu joc, com tanques el rebot, i hem permès molts rebots ofensius. Si no jugues bé defensivament no pots agafar confiança".

En la resta del partit "hem intentat remuntar a partir d'Ubal i Obasohan i els contraatacs i estàvem a prop d'ells, però no ha estat suficient perquè el nostre joc defensiu no ha estat suficient per contenir el seu talent".

Ha negat que aquests inicis siguin tendència perquè "contra el Madrid no ho vam fer i a Grècia, tampoc. Em preocupa més treballar en sortir fent el que volem fer. És convèncer l'equip perquè faci això durant tot el partit. Hem de millorar el nivell de concentració, fer coses que ens generin confiança. Això ens permetrà córrer. Si et fiquen cistella o t'agafen el rebot, no pots. Em frustra que moguem la pilota bé al minut 36 o 37 i no abans. No ho entenc. Hem tingut també falta d'activitat, perquè de 37 tirs fallats només hem agafat set rebots".

