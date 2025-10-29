Bàsquet/Eurocup
Diego Ocampo: "Em frustra començar a fer bé les coses massa tard"
El tècnic gallec considera que en els cinc primers minuts l'equip no ha mostrat el que havien entrenat i considerat que era transcendental contra el Bahçesehir
El tècnic del Baxi, Diego Ocampo, ha trigat moltíssim a aparèixer a la sala de premsa després del partit. Quan ho ha fet, ha explicat que "sabíem que com comencéssim era molt important i en vam parlar molt perquè com anessin els cinc primers minuts era transcendental per defensar els seus primers atacs i agafar confiança des de la defensa i no ho hem fet. Hem de treballar molt com hem començat el primer i el tercer quarts. No és un tema de si fiques un tir o no, sinó com utilitzes les faltes, com interromps el seu joc, com tanques el rebot, i hem permès molts rebots ofensius. Si no jugues bé defensivament no pots agafar confiança".
En la resta del partit "hem intentat remuntar a partir d'Ubal i Obasohan i els contraatacs i estàvem a prop d'ells, però no ha estat suficient perquè el nostre joc defensiu no ha estat suficient per contenir el seu talent".
Ha negat que aquests inicis siguin tendència perquè "contra el Madrid no ho vam fer i a Grècia, tampoc. Em preocupa més treballar en sortir fent el que volem fer. És convèncer l'equip perquè faci això durant tot el partit. Hem de millorar el nivell de concentració, fer coses que ens generin confiança. Això ens permetrà córrer. Si et fiquen cistella o t'agafen el rebot, no pots. Em frustra que moguem la pilota bé al minut 36 o 37 i no abans. No ho entenc. Hem tingut també falta d'activitat, perquè de 37 tirs fallats només hem agafat set rebots".
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- Mor atropellat un home de 60 anys que anava acompanyat d'un menor a Castellbell i el Vilar
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»