Bàsquet/Eurocup
El Neptunas dona la sorpresa amb un triomf a Ljubljana contra el Cedevita (91-94)
Els eslovens perden l'oportunitat de pressionar el líder davant d'uns lituans, propers rivals del Baxi, que estan en ascens
Segona derrota seguida del Cedevita Olimpija Ljubljana, que havia perdut la imbatibilitat la setmana anterior a Istanbul contra el Bahçesehir i que aquest dimecres ha caigut a la seva pista contra un Neptunas que s’està refent després d’haver perdut els tres partits seguits.
Els lituans han resistit la pressió eslovena en tota la segona part, després d’haver dominat el partit de fins a vint punts (11-31)en un sensacional inici. El Cedevita l'ha atrapat a l’inici de l’últim quart, però en un final igualat, i després d’un triple de Skara, Tarolis ha ficat un tir lliure i Nikolic ha erratel tir de tres que hauria dut a la pròrroga. L’equip bàltic és el proper rival del Baxi Manresa, la setmana que ve, i no serà fàcil, pel que es veu. L’internacional letó Rihards Lomazs, autor de 25 punts, ha estat el seu millor element.
En l’altre partit disputat aquest dimecres, el Venècia ha tret partit d’un bon final de partit i ha guanyat a la pista de l’Slask Wroclaw per 92-104, amb un 21-35 en el darrer període que ha estat fonamental per entendre la resolució del duel. Els italians també se situen amb dues victòries, en un nodrit vagó central, i empaten amb el seu rival d'aquest partit. Els 18 punts de Valentine i els 15 de l’ex del Tenerife Kyle Wiltjer han estat el seus millors trumfos.
En els partits de dimarts, el Hapoel Jerusalem va aconseguir una convincent victòria, encara en el seu exili de Belgrad, per mirar de no perdre pistonada davant dels tres de dalt. Els israelians van superar l’Aris per un clar 103-76, un resultat basat en una gran segona meitat, perquè al final de la primera els locals només guanyaven per dos punts.
Sis jugadors del Hapoel van passar de deu punts, amb triple empat a 18 entre Justin Smith, Harper, que va fer 36 de valoració amb nou assistències, i Carrington. Pels grecs, van plantar cara Bryce Jones (18) i Kulboka (11).
Per la seva banda, l’Hamburg Towers continua comptant els seus partits per derrotes i va caure per 76-95 contra el Cluj. En els romanesos, van destacar els 26 punts de Daron Russell. En els alemanys, Leonard Thorpe en va fer 18 i Zacharie Perrin, 17.
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- Mor atropellat un home de 60 anys que anava acompanyat d'un menor a Castellbell i el Vilar
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»