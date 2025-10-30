Bàsquet
Baxi Manresa: Els problemes amb el rebot condicionen tot el joc de l'equip
El tècnic, Diego Ocampo, s'ha queixat reiteradament d'aquest aspecte, tot i que confia en millorar un dèficit que es percep en l'aspecte numèric i en les sensacions i que s'origina més en el desig que en la capacitat física
Diego Ocampo lamentava, després de la derrota del Baxi Manresa de dimecres contra el Bahçesehir, que "de 37 rebutjos a sota de la seva cistella, només n'hem capturat 7". Un 16% molt insuficient en una formació que fa dues temporades va liderar la Lliga Endesa en captures en atac i en les totals i que en el curs passat, amb el mateix tècnic, va ser tercera i quarta, respectivament, entre 18 equips. No és la primera vegada, en prèvies o després dels duels, que el tècnic gallec mostra preocupació pel rebot. I és que és un pilar del seu joc. En defensa, per fonamentar el contraatac i la transició per agafar mal situades les defenses rivals. I en atac, per donar segones i terceres opcions quan els percentatges no són exitosos la qual cosa, donat el cabal de possessions i intents dels manresans, pot ser freqüent.
Ocampo encara no va mencionar una dada més sagnant del partit. De les 36 captures a la seva cistella, el seu rebot defensiu, el resultat va ser un ajustat 21-15. Gairebé hi va haver les mateixes oportunitats dels turcs per tornar a tirar que del seu equip per sortir a buscar el camp contrari. Ja se sap que en només nou partits, cinc d'Eurocup i quatre de lliga, no hi ha prou dades per arribar a conclusions absolutes, però de moment les sensacions i els resultats casen i la plantilla ha de fer un pas endavant per millorar una faceta en què el desig moltes vegades hi fa més que la capacitat física.
Dades millorables
Si ens centrem en la freda dada, el Baxi captura tres rebots i mig menys en l'inici de l'Eurocup (34,2, 17a posició de 20 equips) que en la passada BCL (37,7, 9a de 32). En la presència de jugadors entre els 50 primers en les estadístiques de rebots de la competició continental d'enguany, només n'hi ha dos de manresans. En els totals Golden (5,4, 23è) i Ubal (4,2, 47è); en els defensius, el mateix Golden (4, 16è) i l'uruguaià (3,6, 29è) i en els ofensius, dos homes en posicions baixes, Steinbergs (1,6, 35è) i novament l'estatunidenc (1,4, 46è).
Les diferències més clares, però, es perceben a l'ACB. La mitjana de rebots hi és de 33,8 i el Baxi hi és dissetè. Només supera, curiosament, el líder, La Laguna Tenerife, en un exemple de com de capricioses són les xifres. Els canaris no necessiten tant dominar aquest aspecte per dues raons: juguen moltes menys possessions pel seu estil controlat i tenen alts percentatges de tirs, sobretot de tres punts, la qual cosa provoca que no hi hagi tants refusos i l'anotació perimetral ho compensi.
En el cas del Baxi, pero, el joc ràpid necessita del rebot. La temporada passada va ser el quart de la lliga (36,3) i l'anterior, la va liderar (39,1), un total de 5,3 possessions més que ara. En la presència de jugadors en la llista de més capturadors, a més, el millor no és cap pivot. És l'ala Álex Reyes, dotzè amb 6. Entre els 50 primers només l'acompanya Golden (5,3, 23è). En el curs passat n'hi va haver tres: Massa (5,5, 11è), Cate (4,7, 23è) i Alston (4,2, 32è).
En els rebots ofensius, però, és on hi ha més diferència. L'equip va ser tercer l'any passat (12,4) i ara és catorzè (10,5). En la llista dels top-50 només hi són Golden (2,5, setè) i Kao Akobundu-Ehiogu (1,5, 35è). En el curs passat hi havia quatre representants: Cate (2, cinquè), Massa (1,9, onzè), Sagnia (1,4, 35è) i Alston (1,2, 44è).
En l'apartat defensiu, no hi ha tant canvi en xifres totals (23,3 d'ara per 23,6 del curs passat) però sí quant a contribuïdors. Reyes és tercer amb 5,5 i Golden, 50è, amb 2,8. Aleshores n'hi havia també quatre: Massa (3,6, tretzè), Alston (3, 30è), Reyes (2,8, 48è) i Cate (2,7, 50è).
Una feina de tots
En una altra frase d'Ocampo sobre aquest aspecte, en la prèvia de la visita a Madrid, explicava que el rebot és cosa de tots, no només dels pivots, i posava com exemple Joan Creus, qui amb 1,76 metres d'alçada "n'agafava cinc per partit". La bateria interior del Baxi d'enguany no té gaire esperit per anar a buscar la bola. "En algunes jugades ens quedem parats i ens la mirem", va dir Ocampo dimecres. Golden intimida poc, Kao destaca esmaixant i fent taps, però pateix perquè pesa poc i Olinde és un quatre que havia estat tres. Izaw-Bolavie, l'altre cinc, juga poc.
La solució serà involucrar-s'hi entre tots, també els exteriors. En alguns partits ha passat. Es va igualar amb el Hapoel i es va guanyar per tres a Salònica. Però el 41-54 davant del Granada, tot i vèncer el partit, demostra que el problema és un llast fins i tot quan es juga bé.
