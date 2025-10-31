Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa necessita espantar fantasmes dissabte i derrotar el Bilbao per iniciar un novembre terrorífic
La victòria contra l'equip de Ponsarnau, que ha mostrat solidesa fins ara, es presenta fonamental per no fer augmentar la pressió a la lliga davant d'un calendari que fa molta pujada en les properes setmanes
En unes jornades com aquestes, entre festivitats fantasmagòriques i Tots Sants, convé espantar fantasmes per no rebre una castanya de les que no agraden. Ho intentarà el Baxi Manresa aquest dissabte (18 hores, DAZN) en un entorn, el del Nou Congost, envaït durant tot el dia per la proximitat del cementiri municipal. L'aficionat manresà està vivint una principi d'any de muntanya russa, amb combinació entre bones i males sensacions molt seguides pel calendari tan comprimit que afronta l'equip. Ara toca un cert desencís, després de dues derrotes seguides i, sobretot, per les sensacions del partit de dimecres amb el Bahçesehir. Tres dies després, convindrà fer fora mals esperits vencent un Surne Bilbao en gran moment per entrar sense mala estrugança a un novembre que, per dificultat de partits, es presenta terrorífic.
De moment, els manresans ho faran sense Alfonso Plummer. El porto-riqueny ha començat a córrer aquest divendres, cinc dies després de diagnosticar-se-li una lesió a un adductor que li ha fet perdre's dos partits i n'hi farà perdre, com a mínim, dos més. Des de l'equip tècnic no es vol córrer amb ell per no recaure, tot i que se'l troba a faltar pel cabal de punts ràpids que aporta quan està en bon moment, com passava darrerament.
Amb la resta es rebrà un Surne Bilbao sòlid, amb el vell conegut Jaume Ponsarnau a la banqueta i amb una barreja de jugadors amb experiència a la lliga i noves incorporacions il·lusionants. De moment, han guanyat els dos partits a casa i han perdut els dos de fora, en pistes molt díficils (Màlaga i Badalona).
Traient ferro
El tècnic del Baxi, Diego Ocampo, treia pes a l'última derrota. "Hem d’entendre contra qui jugàvem. Era un gran equip, vam jugar contra un base que va fer 50 punts a l’NBA. Els nostres jugadors han d’anar jugant a aquest nivell. Espero una mica d’enteniment sobre qui som i on estem. Els jugadors s’hi esforcen moltíssim i a gent que ho fa soc el primer que els vull donar suport. Segur que el públic ho entén i crearà un bon ambient".
Sobre el rival d'aquest dissabte, destacava la incorporació del tirador Jaworski, que "és un jugador de gran impacte en l’anotació de tres punts i, si el defenses, llavors pot penetrar i passar bé la pilota. Però no només ell. Els bases i escortes tenen de tot. Hilliard és un escorta que pot jugar de tres, tira triples i finalitzar amb la dreta o amb l’esquerra. Però el mateix amb els dos bases [Pantzar i Frey] que ja tenen experiència a la lliga i són la continuació de l’entrenador. Estan molt ben organitzats i venen de jugar i guanyar amb solvència contra el Burgos i l’Andorra. El seu gran nivell ve fonamentat pel joc dels exteriors".
A part, com a bon equip de Ponsarnau, és molt organitzat. "És difícil trencar el seu equilibri, perquè llavors tenen Hlinason a dins que sap jugar molt. Intimida, sap passar, finalitza de diferents maneres. L’entrenador hi té molt impacte perquè són molt disciplinats i juguen al que volen en cada moment. Hem de ser molt proactius, jugar amb confiança i amb paciència. Si no pots jugar ràpid s’han d’anar elaborant les coses".
