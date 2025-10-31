El Baxi Manresa sub-22 veu com es torna a escapar el triomf de casa al final, ara contra el València (87-89)
L'equip de Nacho Juan no pot controlar l'anotació d'un rival directe en els quatre últims minuts i acumula tres derrotes en quatre partits
Per segon partit consecutiu a casa ha sortit creu. L'equip sub-22 del Baxi Manresa no ha pogut lligar la victòria contra un dels rivals que podria ser directe per evitar els dos últims llocs del grup A en la fase inicial de la Lliga U, el València. El 87-89 final és una llàstima, ja que el conjunt de Nacho Juan guanyava per sis punts (73-67) a sis minuts i mig per al final i semblava tenir controlat l'adversari. Però no ha pogut evitar que alguns dels talentosos jugadors taronja trobessin la cistella oberta, amb 17 punts en els quatre últims minuts, i segellessin un triomf tan ajustat com important.
Una hemorràgia anotadora que havia començat en el primer quart, en què dos triples de Rossell i els punts de Lucas Sánchez feien que els locals manessin al final del quart. El València ha reaccionat després, de la mà d'un Viguer que seria determinant, i se n'ha anat a descansar guanyant per un punt. El ritme del tercer quart ha estat el mateix, però el Baxi ha obtingut set punts de renda, després d'una contra de Bergseng i semblava tenir controlats els anotadors forans.
Però un triple de Viguer ha obert la veda. Entre ell, Laville i Blanco han posat el seu equip per davant. Han trobat resposta en un brillant Pumarola. Muncunill, a una cama, deixava el 84-85 a 36 segons, però Viguer ha clavat un triple sobre la possessió, a només dotze segons per al final, que era un punyal. Pumarola ha respost novament, però ja era massa tard. Faltaven 3,3 segons i Tazo ha anotat un tir lliure i ha fallat l'altre perquè els manresans no poguessin travessar el camp.
BAXI MANRESA: Rosell 9, Lucas Sánchez 13, Torreblanca 5, Bergseng 6, Pumarola 20 -cinc inicial- Francisco 4, Olvera 3, Jekabsons, Muncunill 10, Ecker 3, Saló 5, Naspler 9
VALÈNCIA BASKET: Blanco 18, Viguer 22, Carot 6, Iglesias 2, Talcis 7 -cinc inicial- Tolan, Grau 3, Tazo 11, Villarejo 4, Veintimilla, Laville 9 i Osayi 7
ÀRBITRES: Benavente, García i Hernández
PARCIALS: 26-21, 43-44 (descans), 67-62, 87-89
