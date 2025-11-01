Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa derrota el Bilbao en un final en què apareixen tots els sants (79-77)
Els manresans remunten en el tram decisiu un partit de picar pedra [basca] amb el suport d'un Congost que proporciona la seva primera gran tarda d'èpica a l'actual equip
Els jugadors de l’actual plantilla del Baxi Manresa, els nous sobretot, ja saben com les gasta el Congost i com pot guanyar partits. Els bagencs han hagut de picar pedra [basca] per endur-se el segon triomf del curs en un final en què s’han aparegut tots els sants, fent honor al dia, perquè els triples dels bascos no entressin. Una derrota hauria fet mal. Un triomf, tot i que amb deficiències, ha d’animar el personal.
Ocampo ha sorprès amb l'entrada al quintet titular d'Izaw-Bolavie amb l'objectiu de controlar Hlinason. El belga s'hi ha esmerçat, però ha fet dues faltes en un minut i 51 segons i Golden ha hagut d'entrar de seguida. El primer triple, d'Olinde, ha fet percebre que l'ambient al Congost era més animat que contra el Bahçesehir, però les dificultats eren semblants i als quatre minuts es perdia per 5-7.
L'anotació era cara de veure, amb atacs molt llargs i, a sobre, es fallaven tirs lliures (3 de 6) per la banda local. Tot semblava una mica una partida d'escacs sense girs de guió. El Baxi ha arribat a tenir tres punts de renda, però entre les errades i una injusta antiesportiva a Ubal, que desacredita el nivell dels col·legiats Araña i Martínez Silla, el Bilbao ha marxat a descansar guanyant per 16-19.
Fugint de l'espessor
Tot l'ambient provocat per aquesta jugada ha seguit al segon quart, però almenys el Baxi ha capgirat el resultat de punt en punt, amb tirs lliures de Reyes (21-19). El joc seguia igual de descontrolat, amb negacions de línies de passada i tirs forçats que tocaven el cèrcol de poc.
Entre la disbauxa, el primer mat al vol de Kao ha desvetllat l'afició i, després d'un parell de bones defenses, Ubal ha tornat a prendre les regnes de l'equip per establir el 28-24, màxima diferència local, en una de les poques contres. El joc no tenia cap mena de ritme i Izaw-Bolavie, que havia tornat a la pista, ha delectat amb un mat al vol, però també ha arribat a la quarta falta.
Els rebots continuaven sent un llast (vuit d'ofensius per als bascos), però del caos han sorgit dos taps, d'Olinde i Kao i una acceleració del ritme que ha finalitzat amb un triple de l'alemany, un parcial de 9-1 que era glòria i un 37-27 impensable feia pocs segons. Al final han estat nou punts (39-30), amb un gran bàsquet de Dani Pérez.
El tercer quart ha arrencat amb una efectivitat gens habitual i el Baxi ha amenaçat de trencar el partit quan se n'ha anat d'onze (43-32). Però un parell d'accions individuals de Hilliard han recordat que el Bilbao no es rendiria fàcilment. En dos minuts, el parcial ja era de 4-9.
Els següents minuts han estat un estira-i-arronsa entre tots dos conjunts en què Hilliard, amb el seu dotzè punt en el quart i encarada amb la grada inclosa, comprimia fins al 52-51. El públic encès ha semblat afavorir més els bascos, que han trobat Normantas per assolir una renda de quatre punts que s'ha quedat en dos abans del darrer descans (58-60). I Izaw-Bolavie, eliminat per faltes.
L'horitzó no era clar perquè l'equip no es veia amb les idees clares i Normantas clavava un altre triple per al 58-65 davant de l'obcecació de tothom per l'arbitratge. Ha estat un 3+1 de Reyes, després d'uns moments en què el Bilbao no s'ha sabut escapar, qui ha fet pensar que tot era possible (64-65, a 6.40).
Però el Manresa no podia acabar de consumar la remuntada, ni que s'hagi situat a dos punts en diverses ocasions. El Bilbao sempre trobava la manera de posar dues possessions entre els dos equips.L'opció arribava amb 74-76, menys d'un minut i possessió. Golden ha empatat a 48 segons en la seva segona cistella seguida.
Frey ha fallat un triple, però no s'ha tancat el rebot i Hilliard ha tret una falta i ha fallat un tir lliure. En la transició, un gran Benítez (18 punts) ha establert el 78-77 a 31 segons. Hilliard se l'ha tornat a jugar, però ha errat i Olinde ha capturat el rebot a 5,5 segons i ha rebut falta. Ha fallat el primer i ha anotat el segon (79-77 i temps de Ponsarnau). En el servei de banda, Steinbergs ha posat una bona mà i ha obligat Frey a llançar un triple que el Congost ha empès cap a fora.
- És millor apagar i encendre la calefacció o mantenir-la a temperatura constant?
- El preciós poble medieval emmurallat a trenta minuts de Manresa i Igualada
- «Em feia fàstic entrar al pis només de pensar què hi podia trobar»
- Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys
- El major expert en longevitat del món revela el curiós esport que t’afegeix anys de vida
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- Rafa Carmona, professor jubilat: “Ens ha de preocupar que molts joves pensin que una dictadura podria ser millor que una democràcia”
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris