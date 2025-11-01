Bàsquet/Lliga Endesa
Diego Ocampo: "Hem sortit amb massa ansietat, nosaltres i el públic"
El tècnic gallec torna a posar èmfasi en la idea de donar temps a l'equip i als jugadors que acaben d'arribar i als quals ha vist esgotats en alguns moments
El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha volgut deixar un missatge per a tothom quan ha aparegut a la sala de premsa del Congost. "Comencem per l'inici. Hem arrencat amb massa ansietat, nosaltres i el públic, i això ens ha fet jugar incòmodes. Hem d'entendre situacions com que avui era el primer partit de l'ACB de Knudsen aquí i que si falla un tir lliure, no passa res".
Així, expressava que a l'inici n'han tingut homes com Golden, el danès o Benítez, però que "entre tots els hem d'ajudar". El segon quart l'ha valorat bé i en el tercer "he vist l'equip esgotat, i suposo que és per enllaçar tants esforços a Europa i a la lliga. Molts no hi estan acostumats, i per això ho han de viure".
De tota manera, "dono molt valor al que ha fet l'equip al final, a com ha après a patir amb el Congost i com ara, ja sí amb el públic, han tret el partit endavant". També, a la presa de decisions de Benítez i de Golden en les darreres jugades i, abans, com "ens han mantingut Ubal, que juga sense pressió, i Dani Pérez. Necessitem més Ubals, però només els aconseguirem si creem vincles, com el que vaig crear jo quan vaig venir el 2018 en una situació crítica. I amb aquests jugadors, que s'esforcen tant, jo no puc fer res més sinó ajudar-los".
Sobre Golden, "estic content que hagi assumit els tirs al final. Ell sap que no està bé i està una mica fora de la zona de confort, però entre tots l'hi farem entrar". Sens dubte, guanyant és més fàcil.
- És millor apagar i encendre la calefacció o mantenir-la a temperatura constant?
- El preciós poble medieval emmurallat a trenta minuts de Manresa i Igualada
- «Em feia fàstic entrar al pis només de pensar què hi podia trobar»
- Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys
- El major expert en longevitat del món revela el curiós esport que t’afegeix anys de vida
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- Rafa Carmona, professor jubilat: “Ens ha de preocupar que molts joves pensin que una dictadura podria ser millor que una democràcia”
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris