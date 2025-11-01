Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Ajuntament accepta les peticions del Bàsquet Manresa per remodelar el Nou Congost

El president del Bàsquet Manresa, Josep Maria Herms, consisera que són les "necessitats mínimes" per a un club de l'ACB

Josep Maria Herms, president del Bàsquet Manresa, en una entrevista aquesta setmana a Regió7

El Bàsquet Manresa compta "amb el compromís de l'Ajuntament per incorporar al projecte de remodelació del Nou Congost" les seves peticions, "basades en les necessitats mínimes" d'un equip que competeix en la màxima categoria. Així ho ha assenyalat el president de l'entitat, Josep Maria Herms, en una entrevista concedida aquesta setmana a Regió7, en la qual ha aclarit que la situació és ara mateix la següent: el Consistori i el Baxi estan "d'acord" en la fórmula i només cal "una confirmació documental" per desencallar la llarga negociació sobre el pavelló.

El màxim directiu del club del Bages ha reiterat en aquesta conversa que l’entitat es va sentir “sola” abans del controvertit partit de l'Eurocup contra el Hapoell Jerusalem. “Em va sorprendre que determinades institucions i representants públics no ens donessin suport”, ha insistit, alhora que ha recordat les “greus conseqüències, econòmiques i esportives”, que hauria tingut que el Baxi s'hagués negat a saltar a la pista. “Podríem haver estat uns quants anys sense jugar a Europa", ha subratllat.

"Per això, agraeixo enormement la felicitació, explícita i pública, de Pere Miró, una de les màximes autoritats mundials en la resolució de conflictes entre l’esport i la geopolítica, per la manera en què vam gestionar aquella crisi”, ha agregat Herms, en referència al director adjunt del Comitè Olímpic Internacional (COI), el qual, a més, ha acceptat formar part de la Fundació del Bàsquet Manresa.

Sigui com sigui, "no ens va resultar agradable arribar aquell dia al Nou Congost escortats per sis vehicles dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local”, ha lamentat. Van ser setmanes de “molta tensió”, ha apuntat, perquè diversos col·lectius volien impedir el matx, el qual es va acabar jugant a porta tancada i enmig de fortes mesures de seguretat.

Aquella jornada, els activistes es van manifestar per les immediacions del pavelló des del matí. Sobre el parquet, el Bàsquet Manresa va aconseguir la victòria Quan el president ha estat preguntat sobre els danys que uns desconeguts li van ocasionar al seu domicili i el seu vehicle en aquest context, Herms ho ha admès. De fet, ha comentat que també li van deixar “una nota”, el contingut de la qual no ha volgut revelar.

"La revitalització i l’impuls a la Fundació del Bàsquet Manresa" va ser un dels tres compromisos que ell va assumir quan va accedir al càrrec. "El refinançament del club" també figurava en aquesta llista. "L’esforç i el temps que requeria aquest repte" van portar la Junta a demanar-li que anés més enllà de la figura “de president representatiu”, amb què s'hauria sentit "més còmode". “Per aquesta raó, podríem dir que soc un president semi-executiu, tot i que la dedicació que exigeix el lloc és total", ha confessat. El tercer ítem del seu full de ruta era "el pavelló". I tot indica que aquest element es podrà tancar en breu.

