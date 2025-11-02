Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet

El Neptunas, el rival del Baxi Manresa del proper dimecres, ensopega a la seva lliga contra el Siauliai (89-85)

L'equip de Klaipeda encaixa la tercera derrota a la competició després d'haver encadenat dos triomfs europeus

El bon partit de Rihards Lomazs no ha estat suficient perquè el Neptunas pogués guanyar

Jordi Agut

Manresa

El Neptunas, rival del Baxi Manresael proper dimecres en partit de la sisena jornada de l'Eurocup, ha caigut derrotat a la pista del Siauliai per 89-85 en un duel de la setena jornada de la lliga lituana que no el permet igualar amb el segon, el Rytas, que abans havia caigut per 79-75 a la pista del Zalgiris. El conjunt de Klaipeda havia encadenat dos triomfs a Europa i semblava en bona forma, però no n'ha tingut prou amb els 25 punts de la seva estrella, el letó Rihards Lomazs, per sumar la victòria.

El problema més gran ha arribat en el darrer període, quan el conjunt local ha clavat un parcial de 30-16, liderat pels 19 punts de l'escorta Velinskas. En el Neptunas, que queda amb un balanç de 4-3, només Tarolis, el jugador que va lligar el triomf de dimecres a la pista del Cedevita a Europa, ha seguit el ritme de Lomazs amb 13 punts, en un final decebedor de la formació costanera.

