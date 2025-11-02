Bàsquet/Lliga Endesa
El València es queda sol al capdamunt i el Barça perd el partit amb l'UCAM i Shengelia, per lesió
Els murcians, propers rivals del Baxi Manresa a la lliga, comencen forts al Palau Blaugrana i resisteixen el setge del final
La Laguna cau per primer cop en la competició contra un Baskonia que va entrant en ritme
El València Basket s'ha quedat sol al capdamunt de la Lliga Endesa després de derrotar amb claredat el Recoletas Salud San Pablo Burgos per 100-82 en un dels duels de diumenge de la cinquena jornada de la lliga. L'equip de Pedro Martínez es va aprofitar, d'aquesta manera, de la derrota de l'altre invicte fins a aquest dia, La Laguna Tenerife, que ha caigut per 89-79 a la pista d'un Baskonia que sembla que va trobant el ritme de la competició, de la mà del tècnic italià Paolo Galbiati i amb Xevi Pujol a la direcció esportiva.
La jornada també ha vist una nova derrota del Barça a casa després de partit europeu el divendres. El conjunt de Joan Peñarroya ha començat de manera terrible el seu partit contra l'UCAM Múrcia, el rival del Baxi Manresa dissabte que ve i, tot i una espectacular reacció, no ha arribat a temps de capgirar el resultat (78-81). A més, ha perdut el seu jugador en millor forma, Toko Shengelia, que s'ha fet un esquinç de turmell en els darrers segons.
Els murcians, que formen part del grup de perseguidors del València, juntament amb els canaris, el Joventut i el Reial Madrid, també vencedors dels seus partits diumenge, han arrencat guanyant de divuit i amb 34 punts anotats en el primer període. El Barça, que no feia ni 48 hores que havia guanyat a Belgrad, amb viatge inclòs, s'ha anat refent i aturant un Devontae Cacok que havia fet 12 punts en aquest període. Al final, tot i tenir el darrer llançament, però, no hi ha estat a temps i es manté a mitja classificació amb el mateix balanç que el Baxi (2-3).
El València, per contra, no ha patit en el seu partit contra el Burgos, impulsat pels 17 punts i 28 de valoració de Montero davant d'un Burgos en què Luke Fischer n'ha fet 16.
Poc després, a Vitòria, un espectacular tercer quart del Baskonia ha capgirat un 29-40 del descans impulsat pels 24 punts de Luwawu-Cabarrot, més transcendentals que els 20 de Shermadini.
Al matí, el Joventut ha esprintat més al final i s'ha endut el derbi català contra el Hiopos Lleida per 82-68, amb un 25-11 de parcial i nou punts en aquesta fase de Cameron Hunt, novament vital amb 24 totals. En el Lleida, 13 per a Agada. Per la seva banda, el Reial Madrid ha guanyat a Saragossa per 83-95 amb un joc coral per superar els 30 punts de Yusta.
