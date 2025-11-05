Bàsquet/Eurocup
El Baxi Manresa s'ofega al regne del Neptunas (100-87)
Els manresans, amb la baixa d'Olinde a part de la de Plummer, concedeixen massa en defensa i són liquidats pel base Velicka i el pivot Karnik
El Baxi Manresa no ha tingut opcions de guanyar a la pista del Neptunas lituà en un partit de l'Eurocup en què la defensa no ha funcionat (100-87). Amb la baixa anunciada al matí d'Olinde, que s'afegia a la de Plummer, i amb l'equip que, com va reconèixer Ocampo dissabte, es troba fatigat [i el que li falta], el base Velicka i el pivot Karnik han explotat les moltes deficiències dels bagencs per empatar-los a tres victòries i obtenir una bona diferència de punts. I això no para. En una setmana falten viatges a Múrcia i a Romania.
El Baxi ha tingut problemes en els primers atacs per aturar el txec James Karnik. Ha anotat vuit punts gairebé seguits, alguns després de rebots en atac i gairebé sempre amb assistències de Velicka, una de les estrelles de l'equip bàltic. Els manresans aguantaven el ritme després de triples d'Ubal i Dani Pérez, però un 2+1 de Lomazs, amb la segona falta d'Obasohan, tot i l'errada en el tir lliure, deixava el 15-10.
El gran problema del Manresa era una defensa porosa, trencada per les penetracions dels locals, que aconseguien cistelles fàcils i, a més, els visitants entraven aviat en el bonus. Això, les errades en els tirs i un parell de faltes de tir d'Izaw-Bolavie han desembocat en un 27-17 amb el qual s'ha arribat al primer descans.
Un colador
En general, el nivell d'activació del Neptunas era molt superior, com ha demostrat l'incontrolat Karnik amb un rebot en atac quan s'acabava la possessió. O el veterà Girdziunas, amb un triple que ha donat la màxima diferència (34-22). Per sort, un altre tir de tres, ara de Reyes, ha activat l'equip, que amb una contra de l'extremeny s'ha posat a cinc (34-29) i ha demostrat que tampoc no calia tant per tenir opcions en el partit.
Han estat bons moments de Kao qui, amb bones continuacions, ja acumulava nou punts. Aleshores, i veient la poca eficàcia del Baxi en el tir, el tècnic Gediminas Petrauskas ha posat una zona 2-3 que s'ha entravessat. Entre Cleary i Tarolis han tornat a eixamplar la distància a dotze (49-37) i, malgrat el bon tram final de quart de Benítez, unes errades defensives de falta de concentració impròpies han fet anar al descans amb catorze punts de dèficit i amb gairebé 60 punts encaixats (58-44).
Calia presentar dificultats a l'inici del tercer període per atemorir els locals, però res més lluny de la realitat. En dos minuts i mig el parcial ha estat de 2-0, amb noves pèrdues, ara en pilotes doblades, i perdent per deu en el rebot. Una altra accio de pissarra de Petrauskas ha tornat a deixar en evidència l'equip, que ha passat a perdre per 67-46, amb cinc punts seguits de Lomazs i una continuació per a Karnik. El Baxi naufragava.
El duel ha entrat en una anada i tornada que ha semblat beneficiar el Manresa. Tot i el recital del base internacional Velicka, ja amb deu assistències, s'ha pogut rebaixar a quinze punts amb un triple de Steinbergs i bàsquets de Golden i d'un esforçat Gaspà (72-57). Però la diferència era massa gran com perquè el Baxi en tingués prou amb un intercanvi del qual, a més, n'ha sortint perdent de setze per males decisions al final del període (80-64).
El darrer quart es presentava difícil de suportar, i més quan ja gairebé s'arribava a les dues hores de partit. A més, Dani Pérez cometia la cinquena falta i Karnik eixamplava fins als vint de marge. Calia, com a mínim, no deixar-se anar per no encaixar una diferència de punts que pot ser important al final de la fase.
Ha tret orgull Obasohan amb un parell d'accions. I s'ha agraït, perquè ha marcat el ritme per intentar estar més a prop dels deu, que dels vint de marge. Ell mateix ha fet el triple final que deixa el resultat en tretze. Gairebé el millor de la tarda, vist el que podia haver passat.
